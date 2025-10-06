Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, ωστόσο εκείνος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αίτημα του ικανοποιήθηκε, επειδή η εισαγγελία φέρεται να ανέσυρε από το αρχείο δικογραφία η οποία είχε ανοίξει με αφορμή μηνύσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών κατά ιατροδικαστών.

Έτσι, τόσο ο Πάνος Ρούτσι, όσο και άλλοι συγγενείς θυμάτων μπορούν να ζητήσουν εκταφή των νεκρών για να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

«Απλά να ασχοληθούν με το σωστό. Όλοι οι συγγενείς έχουμε δικαίωμα, ήταν υποχρέωσή τους από την πρώτη στιγμή», δήλωσε η Μιρέλα Ρούτσι.

Ο απεργός πείνας συνεχίζει την απεργία όμως ανέφερε η ΕΡΤ, με τη δικηγόρο του Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει μεθοδεύσεις.

Επίσης, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε λίγο πριν ξεκαθαριστεί αν θα γίνει εκταφή για τη διενέργεια τοξικολογικών, η κα.Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Κυκλοφορούν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ειδήσεις ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν, και η ώρα είναι 14:50, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε». Και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε σήμερα από την εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέως εφετών Λάρισας να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις. Σήμερα, η εξέλιξη που έχουμε είναι η υπ’ αριθμόν 144 πρόταση του εισαγγελέως εφετών -μου εστάλη πριν από λίγη ώρα- που λέει ότι το αίτημά μας για να συνεχιστεί η ανάκριση, να εγκριθούν οι ακυρότητές της και να γίνουν οι απαραίτητες ανακριτικές πράξεις, προτείνει να απορριφθεί. Αυτό δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Θα αποφασίσει το συμβούλιο εφετών τις επόμενες ημέρες».

Καμία καθυστέρηση στη δίκη

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών Στέλιος Σούρλας μιλώντας στο Mega επιβεβαίωσε την απόφαση της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας.

Επίσης, σημείωσε ότι αφού το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.

«Η εισαγγελέας μου είπε ότι θα κληθούν όλοι οι συγγενείς και κάνω έκκληση προς τους συγγενείς των θυμάτων που επιθυμούν την εκταφή να προσέλθουν αυτοβούλως στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία», τόνισε ο κ. Σούρλας.

Επιπλέον, η Ιωάννα Μάνδρου ανέφερε στο Live News πως όλοι οι δικαστικοί παράγοντες με τους οποίους επικοινώνησε διευκρίνισαν ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών δεν ανοίγει πάλι, άλλωστε η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.