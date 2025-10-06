Δεκτό έγινε το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ώστε να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η εισαγγελία φέρεται να ανέσυρε από το αρχείο δικογραφία η οποία είχε ανοίξει με αφορμή μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας θα γίνουν οι εκταφές και οι υπόλοιπες εξετάσεις, ταυτοποίησης και τοξικολογικές. Τα συμπεράσματα της έρευνας στην οποία θα οριστούν και πραγματογνώμονες αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη δίκη που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Επίσης, ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών Στέλιος Σούρλας υποστήριξε ότι έγινε δεκτό τόσο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, όσο και άλλων που αναζητούν απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, είπε στην εκπομπή Live News ότι το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.

«Η εισαγγελέας μου είπε ότι θα κληθούν όλοι οι συγγενείς και κάνω έκκληση προς τους συγγενείς των θυμάτων που επιθυμούν την εκταφή να προσέλθουν αυτοβούλως στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία», τόνισε ο κ. Σούρλας.

Επιπλέον, η Ιωάννα Μάνδρου ανέφερε στην εκπομπή του Mega πως όλοι οι δικαστικοί παράγοντες με τους οποίους επικοινώνησε διευκρίνισαν ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών δεν ανοίγει πάλι, άλλωστε η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι αναφορικά με το αίτημα του για εκταφή του γιου του.

«Κυκλοφορούν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ειδήσεις ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν, και η ώρα είναι 14:50, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε. Και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε σήμερα από την εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέως εφετών Λάρισας να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις. Σήμερα, η εξέλιξη που έχουμε είναι η υπ’ αριθμόν 144 πρόταση του εισαγγελέως εφετών -μου εστάλη πριν από λίγη ώρα- που λέει ότι το αίτημά μας για να συνεχιστεί η ανάκριση, να εγκριθούν οι ακυρότητές της και να γίνουν οι απαραίτητες ανακριτικές πράξεις, προτείνει να απορριφθεί. Αυτό δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Θα αποφασίσει το συμβούλιο εφετών τις επόμενες ημέρες», είπε προηγουμένως η Ζωή Κωνσταντοπούλου.