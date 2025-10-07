Η τραγωδία των Τεμπών συνεχίζει να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο για τις δεκάδες ζωές που χάθηκαν, αλλά και για τα ανοιχτά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Στο πλευρό των οικογενειών που ζητούν δικαίωση, καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της δημιουργίας υπογράφουν μια δημόσια έκκληση, εκφράζοντας την αγωνία και την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, ωστόσο εκείνος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα καθώς οι νομικοί εκπρόσωποι του δεν έχουν λάβει στα χέρια τους τα επίσημα έγγραφα.

Η ανακοίνωση

Οι καλλιτέχνες που υπογράφουμε αυτή την έκκληση παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία την απεργία

πείνας του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον 22χρονο γιο του Ντένις, στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το αίτημα ενός πατέρα για εκταφή του παιδιού του για τη διενέργεια βιοχημικών/τοξικολογικών

εξετάσεων είναι αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου. Η ηθική της κοινωνίας μας δεν μπορεί να αντέξει ένας πατέρας να βρίσκεται τρεις εβδομάδες σε απεργία πείνας, διακινδυνεύοντας την υγεία και τη ζωή του, για το αυτονόητο αίτημά του να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή προσπάθεια για μερική δικαίωση του αιτήματος αποτελεί πλέον μια

αδιανόητη αναλγησία.

Ενώνουμε τις φωνές μας με την οικογένεια Ρούτσι και ζητάμε από όποιον είναι αρμόδιος να ικανοποιήσει άμεσα το πλήρες αίτημα του απεργού πείνας.