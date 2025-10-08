Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Λαμπούσα, στον δρόμο προς το παζάρι του Αυλωναρίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μάλιστα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές από τον σύλλογο «Τίτθη» και την ομάδα διάσωσης Εύβοιας SAR 312, οι οποίοι συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Κύμη και Αλιβέρι στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ισχυρή είναι και η παρουσία της Αστυνομίας στο σημείο, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και ρυθμίζει προσωρινά την κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος παραμένει κλειστός.