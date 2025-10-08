Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά, που σημειώθηκε την προηγούμενη Τρίτη (30 Σεπτεμβρίου).

Ο άνδρας περιέγραψε καρέ-καρέ όσα έζησε εκείνο το βράδυ.

Όπως είπε, μιλώντας στο mega, τη στιγμή που ο δράστης πυροβόλησε το θύμα του, εκείνος βρισκόταν κοντά και άκουσε κάποιον να φωνάζει «βοήθεια». «Άνοιξα τον φακό του κινητού για να δω από πού ερχόταν η φωνή», ανέφερε. «Το θύμα είχε πέσει μέσα στους θάμνους και δεν φαινόταν. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγονταν οι φωνές, όταν ξαφνικά ακούστηκε μια αντρική φωνή να ρωτά “πού είναι;”».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδε έναν άνδρα με κουκούλα και φουλάρι μέχρι τη μύτη να πλησιάζει. «Πλησίασε, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Ήταν και μια κυρία στο μπαλκόνι, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε ούτε στιγμή», περιέγραψε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε πως αρχικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, χωρίς να δώσει σημασία, όμως όταν άκουσε κάποιον να φωνάζει «με πυροβόλησαν», έτρεξε προς το σημείο. «Στην είσοδο κρύφτηκα. Ο δράστης μετά βγήκε από την κεντρική έξοδο και περπατούσε σαν να πήγαινε βόλτα», πρόσθεσε.

Το θύμα, ένας 38χρονος άνδρας, ήταν αιμόφυρτος αλλά είχε τις αισθήσεις του. «Είπε πως έχει δεχτεί σφαίρες στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι και πως δεν ένιωθε τα πόδια του», είπε ο μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε και η μητέρα του τραυματία, την οποία ο μάρτυρας εμπόδισε να πλησιάσει, «για ευνόητους λόγους», όπως είπε. Η γυναίκα έμεινε δίπλα στο σημείο μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Δροσιά: Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη – Συγκλονίζει ο αυτόπτης μάρτυρας

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη Δροσιά περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

«Ακούσαμε μια φωνή στο σκοτάδι, από κάποιον που μιλούσε ήρεμα, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Εγώ είχα περισσότερη ένταση από αυτόν», είπε χαρακτηριστικά. «Ρώτησε ‘πού είναι’ και του είπα πως ήταν πίσω από τους θάμνους, γιατί το θύμα δεν φαινόταν. Εκεί υπάρχει μια ράμπα και ο άνθρωπος είχε πέσει από κάτω».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο δράστης έψαχνε το θύμα για να το αποτελειώσει, μιλώντας ψύχραιμα, με τρόπο που έκανε τους παρευρισκόμενους να νομίζουν ότι ίσως ήταν κάποιος ένοικος. «Ήταν σκοτάδι και δεν φαινόταν καθαρά. Όταν έκανε μερικά βήματα, είδα ότι φορούσε κουκούλα και φουλάρι στο πρόσωπο -μόνο τα μάτια του φαίνονταν».

Ο ίδιος μίλησε για δύο λεπτά με το θύμα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί. «Μετά από λίγο, ο δράστης ρώτησε ξανά “πού είναι;” και με αργό βήμα πλησίασε, έβγαλε το περίστροφο και τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές».

«Δεν περιγράφεται αυτό που ένιωσα, από τον φόβο έφυγα και πήγα να κρυφτώ απέναντι, εκείνη τη στιγμή αυτό έκανα ενστικτωδώς. Και μετά βγήκε από την κεντρική πόρτα περπατώντας πολύ άνετα, ούτε να κοιτάξει αριστερά-δεξια αν τον είδε κανείς, τίποτα», κατέληξε.

Σημειώνεται πως έχει συλληφθεί ένα άτομο, ένας 29χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος για την επίθεση.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τη σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας, που ως κίνητρο φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία για μία 27χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία.

Θύμα της απόπειρας δολοφονίας ένας 38χρονος, ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες ενώ έβγαινε από το σπίτι του και είχε παλαιότερα σχέση με τη γυναίκα από τη Ρουμανία, αλλά κι ένα παιδί 5 ετών σήμερα.