Ήταν περίπου στις 06:30 το πρωί της Τρίτης 30/9 όταν ένας 38χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύμα πιθανότατα από πυροβόλο όπλο στη μέση και στο πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σταμάτας στη Δροσιά, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 38χρονος υπέδειξε ως δράστη τον πρώην σύντροφο της κοπέλας του, ο οποίος και αναζητείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τού είχε στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του, τον περίμενε να βγει και τον πυροβόλησε.