Στα χέρια της ΕΛΑΣ είναι από το απόγευμα του Σαββάτου ένας 29χρονος άνδρας ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος της απόπειρας δολοφονίας που σημειώθηκε το πρωινό της 30ης Σεπτεμβρίου στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ταξίδεψε στη Ζάκυνθο υπό άκρα μυστικότητα κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου που έχει αναλάβει την έρευνα.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει ταξιδέψει στο νησί απ’ όπου και κατάγεται, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του στην Αθήνα είχαν αποβεί άκαρπες.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τη σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας, που ως κίνητρο φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία για μία 27χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία.

Θύμα της απόπειρας δολοφονίας ένας 38χρονος, ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες ενώ έβγαινε από το σπίτι του και είχε παλαιότερα σχέση με τη γυναίκα από τη Ρουμανία, αλλά κι ένα παιδί 5 ετών σήμερα.

Ο 29χρονος έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και αύριο θα βρεθεί στην Ευέλπιδων για να του απαγγελθούν κατηγορίες.