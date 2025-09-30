«Καρτέρι» στον πρώην σύντροφο της συζύγου του φέρεται να είχε στήσει ο δράστης σε 38χρονο στη Δροσιά, τον οποίο και πυροβόλησε τέσσερις φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και μετά άκουσα ‘’βοήθεια’’», ανέφερε μάρτυρας στο Live News.

Θύμα και θύτης φαίνεται πως γνωρίζονταν, καθώς είχαν διενέξεις για τα παιδιά που είχε ο νυν σύντροφος με την πρώην του θύματος. Βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA και το Live News φέρεται να έχει καταγράψει τον δράστη την ώρα που ψάχνει για το θύμα που έχει κρυφτεί στους θάμνους μετά τον πρώτο πυροβολισμό.

Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας ρωτούσε με θράσος τους περίοικους «πού είναι;». Οι Αρχές ερευνούν ώστε να επιβεβαιώσουν πως η φιγούρα που διακρίνεται στο βίντεο είναι πράγματι ο δράστης ο οποίος, αν όντως είναι αυτός, αναζητά το θύμα προφανώς για το αποτελειώσει, ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του.