Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου για την επίθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/9 στην περιοχή της Δροσιάς, με θύμα έναν 38χρονο που δέχτηκε πυροβολισμούς.

«Το πρωί κατά τις 06:30 η ώρα ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα κάποιον να φωνάζει “Βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε», είπε αρχικά ο κάτοικος και συνέχισε:

«Βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε “Πού είναι ο άνδρας;”. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».

«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση και τον βρήκαμε με τους αστυνομικούς μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και στο πόδι», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σημειώνεται πως ήταν περίπου στις 06:30 το πρωί της Τρίτης 30/9 όταν ένας 38χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύμα πιθανότατα από πυροβόλο όπλο στη μέση και στο πόδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σταμάτας στη Δροσιά, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν κάλυκες στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 38χρονος υπέδειξε ως δράστη τον πρώην σύντροφο της κοπέλας του, ο οποίος και αναζητείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τού είχε στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του, τον περίμενε να βγει και τον πυροβόλησε.