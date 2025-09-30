Το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ανάμεσα στον πρώην σύντροφο της γυναίκας από τη Ρουμανία να είναι αυτό που όπλισε το χέρι του δράστη και συντρόφου της, εξετάζουν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Διονύσου. Η γυναίκα αυτή, μητέρα ενός παιδιού με τον 38χρονο (σ.σ. πρώην σύντροφος), έχει εντοπιστεί από τις Αρχές και αναμένεται να καταθέσει, ενώ κατάθεση έδωσε ήδη η μητέρα του θύματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι υπήρχαν έντονες προστριβές για διάφορα θέματα, ενώ ο 38χρονος, πέρα από τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημα.

Σε κάθε περίπτωση, αναζητείται ο νυν σύντροφος της γυναίκας από τη Ρουμανία, τον οποίο υπέδειξε ως δράστη το θύμα.

Από το σημείο, λεωφόρος Σταμάτας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει μαζέψει 3 κάλυκες, μάλλον από 22άρι πιστόλι.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην περιοχή της Δροσιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 38χρονος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 06:30, την ώρα που ο 38χρονος έφευγε από το σπίτι, δέχθηκε πυροβολισμούς στη λεωφόρο Σταμάτας από άγνωστο δράστη, ο οποίος ήταν κρυμμένος σε θάμνους.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να υπέδειξε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής για την επίθεση. «Το πρωί κατά τις 06:30 η ώρα ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα κάποιον να φωνάζει “Βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε», είπε αρχικά ο κάτοικος και συνέχισε:

«Βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε “Πού είναι ο άνδρας;”. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».

«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση και τον βρήκαμε με τους αστυνομικούς μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και στο πόδι», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.