Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά ακόμη τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια το βράδυ της Τετάρτης.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά στον δρόμο προς το Αυλωνάρι στην Εύβοια, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το θύμα ήταν ένας 40χρονος άνδρας από την Αμάρυνθο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών, σύμφωνα με τοπικό μέσο evima.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης. Οι τέσσερις σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι μεταφέρθηκαν με δικό τους μέσο στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.