Ο Τζέιμς Κόμι, πρώην διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις προς μέλη του Κογκρέσου και για παρεμπόδιση κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Ο δικηγόρος του Κόμι υπέβαλε εκ μέρους του την επίσημη δήλωση αθωότητας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, το πρωί της Τετάρτης.

Ο Πάτρικ Φιτζέραλντ, συνήγορος του Κόμι, δήλωσε ότι θα επιδιώξει την απόρριψη της υπόθεσης για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ότι ο πελάτης του — επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — στοχοποιείται πολιτικά.

Ο Κόμι κατηγορήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ κάλεσε τη γενική εισαγγελέα του να αναλάβει δράση εναντίον του.

Ο δικαστής όρισε ημερομηνία έναρξης της δίκης για τις 5 Ιανουαρίου, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης για ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης.

«Σύντομη αλλά σημαντική» εμφάνιση στο δικαστήριο

Τόσο η εισαγγελία όσο και η υπεράσπιση αναμένουν η δίκη να διαρκέσει μόλις δύο με τρεις ημέρες.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, ο δικηγόρος του Κόμι, Πάτρικ Φιτζέραλντ, δήλωσε στον δικαστή ότι προτίθενται να καταθέσουν σειρά αιτημάτων για την απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η δίωξη είναι εκδικητική και ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας που την ανέλαβε διορίστηκε παράνομα, όπως αναφέρει το BBC.

Η υπόθεση του Κόμι αρχικά επιβλεπόταν από τον Έρικ Σίμπερτ, εισαγγελέα της Βιρτζίνια, ο οποίος παραιτήθηκε υπό πίεση του Τραμπ, αφού η έρευνά του για άλλη πολιτική αντίπαλο — τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς — δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις. Ο Τραμπ στη συνέχεια διόρισε τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν στη θέση του.

Ο Κόμι εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς εισερχόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, συνομιλώντας και αστειευόμενος με τους δικηγόρους του. Τον συνόδευαν η σύζυγός του Πατρίς Φέιλορ και η κόρη του Μόριν Κόμι, ομοσπονδιακή εισαγγελέας που απολύθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι κατηγορίες

Αφού άκουσε τον δικαστή να του διαβάζει τα δικαιώματά του και τις δύο κατηγορίες που τον βαρύνουν, ο Κόμι ρωτήθηκε εάν τις κατανοεί. «Το κατανοώ, κύριε δικαστά. Σας ευχαριστώ πολύ», απάντησε.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Μάικλ Νάχμανoφ ανέφερε ότι κάθε μία από τις δύο κατηγορίες επισύρει ποινή έως πέντε ετών φυλάκισης και πρόστιμο έως 200.000 δολάρια (149.442 λίρες).

Εκ μέρους της κυβέρνησης, η Χάλιγκαν ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής ομοσπονδιακής εισαγγελέως στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια τον Σεπτέμβριο.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα στην υπηρεσία, κατάφερε να εξασφαλίσει κατηγορητήριο από το ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων εναντίον του Κόμι, παρότι οι προηγούμενοι εισαγγελείς είχαν αρνηθεί να αναλάβουν την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η βιαστική αυτή εξέλιξη φάνηκε και στη συνεδρίαση της Τετάρτης, όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα που οι εισαγγελείς σκόπευαν να προσκομίσουν ως αποδεικτικά στοιχεία.

«Αισθανόμαστε πως το κάρο μπήκε μπροστά από το άλογο», είπε ο Φιτζέραλντ.

Ο δικαστής Νάχμανoφ προειδοποίησε την κυβέρνηση: «Δεν πρόκειται να καθυστερήσω αυτή την υπόθεση επειδή η κυβέρνηση δεν παραδίδει έγκαιρα τις πληροφορίες».

Το παρελθόν του Κόμι

Ο Κόμι υπήρξε διευθυντής του FBI από το 2013 έως το 2017 και απολύθηκε περίπου τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου. Εκείνη την περίοδο ο Κόμι ηγείτο της έρευνας για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές και για ενδεχόμενες σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Κατά τη θητεία του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς, όταν λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2016 ανακοίνωσε ότι ερευνούσε τη χρήση ιδιωτικού διακομιστή email από τη Δημοκρατική υποψήφια Χίλαρι Κλίντον. Κατηγορίες δεν ασκήθηκαν ποτέ, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Έκτοτε, ο Κόμι έχει υπάρξει σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι ισχυρισμοί της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο Κόμι είπε ψέματα στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με τις έρευνες για την Κλίντον και τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι παραπλάνησε τη Γερουσία δηλώνοντας πως δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν στο FBI να διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες του Γραφείου.

Τον κατηγορούν επίσης ότι «διεξήγαγε με διεφθαρμένο τρόπο προσπάθεια να επηρεάσει, να παρεμποδίσει και να εμποδίσει» την επιτροπή μέσω ψευδών δηλώσεων.

«Δεν θα ζήσουμε γονατιστοί»

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram μετά την απαγγελία κατηγοριών, ο Κόμι δήλωσε αθώος και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ενεργεί ως «τύραννος».

«Η οικογένειά μου κι εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν συνέπειες όταν ορθώνεις ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ», είπε. «Δεν θα ζήσουμε γονατιστοί».

«Είμαι αθώος», πρόσθεσε. «Ας γίνει λοιπόν η δίκη».

Οι κατηγορίες εναντίον του Κόμι ασκήθηκαν αφότου ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα ζητώντας από τη γενική εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, να τον διώξει ποινικά, καθώς και άλλους αντιπάλους του.