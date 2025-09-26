Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης απαγγέλθηκαν χθες, Πέμπτη, εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, μία εξέλιξη που αναδεικνύει την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω πίεσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Σήμερα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών», ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 64χρονος πρώην επικεφαλής του FBI κατηγορείται για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης «σε σχέση με την προφορική του κατάθεση ενώπιον της επιτροπής Δικαιοσύνης της αμερικανικής γερουσίας» το 2020, με το υπουργείο να διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση ενοχής, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Την εποχή εκείνη, ο Κόμι είχε καταθέσει στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, που είχε διεξαγάγει ο Τραμπ.

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον Κόμι «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει η χώρα αυτή».

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Κόμι (διευθυντής FBI 2013-2017) απάντησε: «δεν φοβάμαι». «Ο φόβος είναι το όπλο των τυράννων», πρόσθεσε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

«Η οικογένειά μου και εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ποιο είναι το κόστος του να αντιτίθεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε, προσθέτοντας: «δεν θα ζούμε γονατιστοί και δεν πρέπει να το κάνετε ούτε κι εσείς».

«Είμαι αθώος, οπότε ας πάμε σε δίκη», κατέληξε ο Κόμι.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, και έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία όπου είχε υποσχεθεί εκδίκηση κατά των πολιτικών του αντιπάλων, οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες εναντίον προσώπων που θεωρούνται αντίπαλοι των Ρεπουμπλικάνων, μεταξύ των οποίων ο Τζέιμς Κόμι και ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν.

Πίεση Τραμπ για ταχύτερες διώξεις

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων κατά των πολιτικών αντιπάλων του, προκαλώντας ανησυχίες στους Δημοκρατικούς για πιθανή υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Κόμι και ο Μπρέναν ίσως θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. «Είναι δύο πολύ ανέντιμοι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι τελειωμένοι απατεώνες και ίσως θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», είχε δηλώσει στον Λευκό Οίκο.

Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε αποπέμψει αιφνιδιαστικά τον Κόμι το 2017, όταν το FBI ερευνούσε πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην εκλογική εκστρατεία του 2016. Η έκθεση του 2019 του FBI κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για σύμπραξη, αλλά τόνισε πιέσεις που άσκησε ο πρόεδρος στην έρευνα.

Οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγορούν για αυταρχικές πρακτικές, ενώ εκείνος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην εξέταση πιθανών διώξεων εναντίον άλλων αντιπάλων του, όπως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Η Τζέιμς αντιμετωπίζει κατηγορίες από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, συνεργάτη του Τραμπ, για πλαστογράφηση εγγράφων σχετικά με αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Πρόσφατα, παρατηρήθηκε η παραίτηση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Βιρτζίνια, Έρικ Ζίμπερτ, λίγες ώρες μετά από αίτημα Τραμπ για αποχώρησή του, καθώς είχε αρνηθεί να ασκήσει διώξεις εναντίον της Τζέιμς και του Κόμι λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Ο Τραμπ διόρισε στη θέση του τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι «χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στο πλευρό της για να κινηθούν τα πράγματα».