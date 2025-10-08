Σε καταγγελία εναντίον του Βαγγέλη Παυλίδη για την αγωνιά στον Γκάμπρι Βέιγκα στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Μπενφίκα θα προχωρήσει η Πόρτο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, Αντρέ Βίλας Μπόας.

Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές καλές φάσεις και τελικά οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, με τους «δράκους» να παραμένουν, έτσι, στο +4 από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Special One είχε, φυσικά, στην αρχική 11άδα τον Παυλίδη που δεν είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, παρ’ όλα αυτά αποτέλεσε και πάλι θέμα συζήτησης λόγω μιας αγκωνιάς στον Γκάμπρι Βέιγκα σε μια φάση.

Αγκωνιά, για την οποία στην Πόρτο έγιναν έξαλλοι, με τον πρόεδρό της να προαναγγέλει ότι θα γίνει επίσημη καταγγελία, στη λίγκα, κατά του Παυλίδη αλλά και του διαιτητή και όσων ήταν στο VAR επειδή δεν αποβλήθηκε.

«Το VAR δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να αναλύσει τη φάση. Λυπάμαι που δεν το έκανε», είπε σχετικά ο Βίλας Μπόας.