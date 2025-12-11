Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια καθοριστική νίκη επί της Σάμσουνσπορ, ενώ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός περιορίστηκαν σε ισοπαλίες απέναντι σε Λουντογκόρετς και Βικτόρια Πλζεν, αντίστοιχα. Αυτά τα αποτελέσματα έδωσαν στην Ελλάδα 800 βαθμούς μέσα στη βραδιά, ανεβάζοντας το σύνολο στη βαθμολογία της κατάταξης στην UEFA σε 42.213.

Αντίθετα, οι Πολωνοί είχαν μικτές επιδόσεις: μόνο η Ράκοφ κατάφερε να νικήσει τη Ζρίνσκι, ενώ η Γιαγκελόνια και η Λέγκια Βαρσοβίας υπέστησαν απρόσμενες ήττες από τις Βαγιεκάνο και Νόα. Η Λεχ Πόζναν περιορίστηκε σε ισοπαλία με την Μάιντς.

Στην Τσεχία, εκτός από την ισοπαλία της Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, η Σπάρτα Πράγας πήρε νίκη επί της Κραϊόβα στη Ρουμανία, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς ηττήθηκε από τη Λίνκολν του Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 45.300 ( 4/5)

11. Ελλάδα 42.713 (4/5)

12. Πολωνία 41.725 (4/5)

13. Δανία 38.981 (2/4)

14. Νορβηγία 38.588 (2/4)