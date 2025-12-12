Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ που είχε απελαθεί αδικαιολόγητα νωρίτερα φέτος από την κυβέρνηση Τραμπ και επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από μήνες νομικής διαμάχης, αφέθηκε ελεύθερος από την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) κατόπιν δικαστικής εντολής, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του, Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

«Αφέθηκε ελεύθερος», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο AFP ο κ. Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, μερικές ώρες έπειτα από την απόφαση που πήρε ομοσπονδιακή δικάστρια στο Μέριλαντ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

Η υπόθεση του κ. Αμπρέγο Γκαρσία, παντρεμένου με Αμερικανίδα, μετατράπηκε φέτος σε σύμβολο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση Τραμπ, με αυτή την τελευταία να κατηγορεί δικαστικούς ότι αποπειρώνται να εμποδίσουν την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που εννοεί να εφαρμόσει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.