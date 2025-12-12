Ακόμη ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από τον Ιαπωνικό Μετεωρολογικό Οργανισμό (JMA).

Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 11:44 π.μ. (10:44 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης), μόλις λίγες ημέρες μετά από ισχυρότερο χτύπημα 7,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο εντοπίστηκε 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κούτζι στην επαρχία Ιουάτε.

Magnitude 6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan, around 11:44 a.m. local time, widely felt from Aomori and Hachinohe to Hokkaido and Tokyo; no tsunami is expected.#地震 #sismo #deprem #σεισμός https://t.co/g1gdfQkcu4 pic.twitter.com/xWntFBEDqQ — GeoTechWar (@geotechwar) December 12, 2025

Ο JMA προειδοποίησε για τσουνάμι έως 1 μέτρο, με πιθανή επίδραση στις επαρχίες Χοκάιντο, Ιουάτε και Μιγιάγκι μεταξύ 12:00 και 13:20, όπως ανέφερε το Japan News. Παράλληλα, η εθνική ραδιοτηλεόραση NHK σημείωσε ότι δεν αναμένονται ζημιές από το τσουνάμι μετά τον τελευταίο σεισμό.

Η Πρεσβεία της Σιγκαπούρης στο Τόκιο, σε ανάρτησή της στο Facebook, συνέστησε στους Σιγκαπουριανούς στις πληγείσες περιοχές να απομακρυνθούν από ακτές και στόμια ποταμών που ενδέχεται να υπερχειλίσουν, και να συνεχίσουν την εκκένωση μέχρι την άρση όλων των προειδοποιήσεων.