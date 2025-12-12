Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 16, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15, στις Κυκλάδες από 11 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 και στην Κρήτη από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.