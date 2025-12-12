Τη μεθεπόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα για το Πολεμικό Ναυτικό εδώ και πολλές δεκαετίες, καθώς η Ελλάδα θα παραλάβει επίσημα την πρώτη της φρεγάτα Belh@rra.

Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα του «Κίμων» θα γίνει στη Λοριάν της Γαλλίας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η ναυπήγησή του. Μάλιστα, το μέγεθος και τη βαρύτητα της συγκεκριμένης στιγμής υπογραμμίζει η προγραμματισμένη παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα βήματα μέχρι την πλήρη ένταξη της φρεγάτας στη δύναμη του στόλου μας

Το υπερσύγχρονο πλοίο, όμως, δεν αναμένεται να αποπλεύσει κατευθείαν εκείνη την ημέρα για τη χώρα μας, αφού απαιτούνται μια σειρά από βήματα μέχρι την πλήρη ένταξη της φρεγάτας στη δύναμη του στόλου μας. Ειδικότερα, αμέσως μετά την επίσημη απόδοση στην Ελλάδα, ο «Κίμων» θα αναχωρήσει για το επίσης γαλλικό λιμάνι της Βρέστης, όπου θα ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του οπλισμού του, καθώς επίσης και των τελευταίων επιχειρησιακών υποσυστημάτων. Το ταξίδι αυτό αποτελεί κρίσιμο στάδιο, καθώς εκεί θα γίνει η εγκατάσταση και οι τελικές τεχνικές δοκιμές των οπλικών συστημάτων που θα καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες.

Πριν αναχωρήσει για τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, το πλήρωμα θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στα γαλλικά ύδατα, προκειμένου να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό και να πραγματοποιήσει σειρά ασκήσεων που θα επιβεβαιώσουν την επιχειρησιακή επάρκεια του πλοίου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει από την εκπαίδευση στη διαχείριση των προηγμένων αισθητήρων έως τη δοκιμή των συστημάτων μάχης σε ένα περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο από τις γαλλικές υπηρεσίες. Η παραμονή αυτή θεωρείται απαραίτητη ώστε το πλήρωμα να αποκτήσει πλήρη λειτουργική εικόνα του πλοίου προτού ξεκινήσει το πρώτο του ταξίδι προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η άφιξη του «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Για την υποδοχή της φρεγάτας ετοιμάζεται μια ιδιαίτερα λαμπρή τελετή, αντίστοιχη της σημασίας της προμήθειας μιας τέτοιας μονάδας στον στόλο μας. Άλλωστε, θα πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI που έχει παραγγείλει η χώρα στα ναυπηγεία της Naval Group, μια επένδυση που αναβαθμίζει καταλυτικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Να σημειωθεί ότι χθες, στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, εγκρίθηκε και η απόκτηση τεσσάρων μη επανδρωμένων ελικοπτέρων CAMCOPTER S-100, συνολικού κόστους 44 εκατομμυρίων ευρώ. Τα συγκεκριμένα πτητικά μέσα θα ενσωματωθούν οργανικά στις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στις αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης. Κάθε μία από τις νέες φρεγάτες θα διαθέτει δικό της μη επανδρωμένο ελικόπτερο, γεγονός που θα αυξήσει κατακόρυφα την εμβέλεια των αισθητήρων τους και θα πολλαπλασιάσει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Θυμίζουμε ότι οι φρεγάτες Belh@rra αποτελούν μία από τις πιο εξελιγμένες ναυτικές πλατφόρμες της εποχής μας, σχεδιασμένες για να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών υψηλής δυσκολίας. Η δομή τους βασίζεται σε αρχιτεκτονική χαμηλής διακριτότητας, μειώνοντας την πιθανότητα εντοπισμού τους από αντίπαλα μέσα. Διαθέτουν ισχυρό σύστημα αντιαεροπορικής προστασίας με σύγχρονους πυραύλους, προηγμένο σόναρ για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και ραντάρ νέας γενιάς που μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό απειλών. Η αυτονομία τους, η δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου και η χρήση υπερσύγχρονων ψηφιακών συστημάτων μάχης τις καθιστούν ικανές να επιχειρούν αποτελεσματικά σε αποστολές αποτροπής, συνοδείας, επιτήρησης και αντιμετώπισης πολλών τύπων κινδύνων. Με την ένταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό, η Ελλάδα αποκτά πλοία που όχι μόνο καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες, αλλά διατηρούν επιχειρησιακή αξία και για τις επόμενες δεκαετίες.