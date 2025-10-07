Η μεγάλη ημέρα παράδοσης της πρώτης πάνοπλης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra πλησιάζει. Ο «Κίμων», όπως θα ονομάζεται το πλοίο, μόλις βγήκε από τη dry-dock δεξαμενή στα ναυπηγεία της Naval Group της παραθαλάσσιας γαλλικής πόλης Λοριάν και τώρα μπαίνει στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο πριν την παράδοση: στις οριστικές θαλάσσιες δοκιμές (sea trials). Αυτή η φάση θα δείξει στην πράξη αν όλα τα συστήματα του πλοίου λειτουργούν σωστά και αν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία στον Στόλο.

Σε λίγες ημέρες λοιπόν θα ανάψουν οι μηχανές για την τελική αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο οι δοκιμές είναι πρακτικές και απαιτητικές: θα ελεγχθούν οι μηχανές, τα ηλεκτρονικά, τα ραντάρ, τα σόναρ, τα όπλα και τα αντι-drone συστήματα. Η Naval Group περιγράφει τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλει τα πλοία που κατασκευάζει, ως «ακραίες». Θα γίνουν ασκήσεις υψηλών ταχυτήτων και απότομων ελιγμών, σενάρια αντιμετώπισης αεροπορικών και ναυτικών απειλών, θα δοκιμαστεί πώς ανταποκρίνεται στον ηλεκτρονικό πόλεμο, σε αποστολές κατά υποβρυχίων καθώς και πώς αντεπεξέρχεται σε σφοδρές κακοκαιρίες. Κάθε αισθητήρας και κάθε οπλικό σύστημα θα πρέπει σε αυτή τη φάση να αποδείξει την αξιοπιστία του.

Στο ραντάρ Sea Fire 500 μάλιστα, θα δοκιμαστεί η ικανότητα να εντοπίζει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Το σύστημα μάχης SETIS θα αξιολογηθεί από την άλλη στην ικανότητα να ενσωματώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Τα σόναρ – κύτους και μεταβλητού βάθους – θα προσομοιώσουν ανθυποβρυχιακές απειλές. Όλα τα συστήματα θα δοκιμαστούν κάτω από συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματικές απειλές.

Ήδη στη Λοριάν βρίσκονται περίπου 48 στελέχη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που έχουν επιβιβαστεί στον «Κίμωνα» και αρχίζουν την εκπαίδευση. Σταδιακά θα φτάσει και το υπόλοιπο πλήρωμα για τις επόμενες φάσεις της εκπαίδευσης και της δοκιμαστικής λειτουργίας. Η εκπαίδευση είναι εντατική και πρακτική: οι ναύτες και οι αξιωματικοί πρέπει να μάθουν κάθε σύστημα του πλοίου από την αρχή, γιατί ο «Κίμων» δεν μοιάζει με τις παλιότερες φρεγάτες S ή τις MEKO. Πρόκειται για πλοίο 5ης γενιάς, σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον και να ανταλλάσσει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με την Πολεμική Αεροπορία (ιδίως με τα γαλλικά μαχητικά Rafale που αγοράσαμε) καθώς και με το εθνικό σύστημα αεράμυνας.

Ο «Κίμων» δεν είναι απλώς μια Belh@rra στην αρχική της μορφή: είναι μια ειδική, ελληνική έκδοση, ενισχυμένη για τις ανάγκες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στα πιο σημαντικά στοιχεία που προστέθηκαν είναι το σύστημα RAM για άμυνα σημείου έναντι καθοδηγούμενων πυραύλων, το σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων (decoys), ο σταθμός ελέγχου πυρός STIR και το ηλεκτροπτικό PASEO XLR. Η φρεγάτα έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πυραύλους Aster 30 με βεληνεκές πάνω από 120 χιλιόμετρα και διαθέτει πλήρη σουίτα ανθυποβρυχιακού πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας επιχειρήσεων με ελικόπτερο MH-60R.

Οι δοκιμασίες και τα συμπεράσματα από τον «Κίμωνα» έχουν μεγάλη σημασία και για τα αδελφά πλοία. Ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων» που επίσης κατασκευάζονται στα ναυπηγεία της Naval Group βρίσκονται ήδη στο νερό, σε διαφορετικά στάδια παραγωγής. Οτιδήποτε εντοπιστεί και διορθωθεί τώρα θα περάσει στις επόμενες μονάδες, πράγμα που επιταχύνει και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της κλάσης.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει εξηγήσει γιατί η Ελλάδα απέφυγε την αρχική προαίρεση για μία τέταρτη φρεγάτα σε βασική διαμόρφωση. Η εμπειρία από επιχειρήσεις και οι νέες απειλές οδήγησαν στην επιλογή μιας αναβαθμισμένης έκδοσης Standard 2++ η αγορά της οποίας εγκρίθηκε προ ημερών και από τη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα για την τέταρτη φρεγάτα, αυξήθηκε από το 12% στο 25% η συμμετοχή εγχώριων εταιρειών στην κατασκευή της, γεγονός που επιστρέφει πόρους στην εθνική οικονομία και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ένταξη του «Κίμωνα» στον Στόλο μας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης ανανέωσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των MEKO, την ενίσχυση των πυραυλακάτων και των υποβρυχίων και την ενσωμάτωση ενός δικτυωμένου αμυντικού πλέγματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία. Με τις νέες φρεγάτες, το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα κορεστικές αεροπορικές επιθέσεις, υποβρύχιες απειλές, κινδύνους επιφανείας και επιθέσεις με drones και καθοδηγούμενα όπλα. Αυτός ο συνδυασμός αλλάζει τα δεδομένα ασφαλείας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται η ύψωση της ελληνικής σημαίας και η επίσημη παραλαβή του «Κίμωνα». Αφού ολοκληρωθούν τα sea trials στη Λοριάν, το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά στη Βρέστη για την τοποθέτηση του πλήρους οπλισμού. Στη συνέχεια η φρεγάτα θα πλεύσει με το πλήρωμά της για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα γίνει η τελική τελετή και θα ξεκινήσει η υπηρεσία της στο Αιγαίο.