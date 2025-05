Τις πρώτες της θαλάσσιες δοκιμές πραγματοποίησε η φρεγάτα «Κίμων» στη Λοριάν της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία Naval Group, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο.

Η νέα φρεγάτα τύπου FDI (Frégate de Défense et d’Intervention), που προορίζεται για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα την Τετάρτη, σε ένα σημαντικό βήμα πριν την τελική της παράδοση. Η δοκιμή ακολούθησε τις επιτυχημένες θαλάσσιες δοκιμές της αντίστοιχης φρεγάτας «Amiral Ronarc’h», που προορίζεται για το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx