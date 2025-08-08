Αντιδράσεις από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) εξακολουθεί να προκαλεί η απόσυρση της υποψηφιότητας της Φράουκε Μπρόζιους – Γκέρσντορφ για την θέση της δικαστή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Για «κλονισμένη εμπιστοσύνη» μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων έκανε λόγο ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς, ενώ η καγκελαρία απέρριψε τις υποθέσεις περί κρίσης στην κυβέρνηση της Γερμανίας.

«Μετά την αποχώρηση της υποψήφιας του SPD για τη θέση του συνταγματικού δικαστή, οι Σοσιαλδημοκράτες αναμένουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και αφοσίωση από τους εταίρους του συνασπισμού τους», αναφέρει ο κ. Μιρς σε επιστολή προς τους βουλευτές του SPD και κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη εκστρατεία» εναντίον της υποψήφιας, «εκστρατεία η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στην δημοκρατία μας». «Ίσως κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε πόσο ανθεκτικός είναι ακόμα αυτός ο συνασπισμός, όταν ο άλλος εταίρος δεν τηρεί τις συμφωνίες. Δεδομένης της στάσης της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU σε αυτό το θέμα, αυτό το ερώτημα είναι δικαιολογημένο», γράφει ο επικεφαλής της Κ.Ο. του SPD.

Η εκλογή της Φράουκε Μπρόζιους – Γκέρσντορφ και δύο άλλων υποψηφίων για το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αλλά αναβλήθηκε, όταν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU εξέφρασαν επιφυλάξεις για την νομικό, η οποία είχε προταθεί από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Οι επικριτές αναφέρονταν κυρίως σε θέσεις που είχε διατυπώσει η υποψήφια π.χ. για τις αμβλώσεις και τον πιθανό υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ κατηγορίες περί λογοκλοπής στην διδακτορική της διατριβή απορρίφθηκαν και επισήμως. Η κυρία Μπρόζιους – Γκέρσντορφ αρχικά επέμεινε στην υποψηφιότητά της, διευκρίνισε ωστόσο ότι θα αποσυρθεί, εάν κατά την διάρκεια της συζήτησης απειληθεί το κύρος του δικαστηρίου. «Αυτή είναι μια ζημιά για την οποία δεν θέλω να θεωρηθώ υπεύθυνη. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να μπορεί να εργάζεται ειρηνικά και να παραμένει λειτουργικό», τόνισε. Χθες ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά της, αποκαλύπτοντας ότι από την πλευρά της Χριστιανικής Ένωσης της κατέστη σαφές ότι δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη στήριξη.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ (SPD), με δήλωσή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa προειδοποίησε ότι οι «εκστρατείες» δεν πρέπει να οδηγούν στην απώλεια ταλαντούχων και καταρτισμένων υποψηφίων – ιδίως γυναικών υποψηφίων. «Πρέπει να μάθουμε από αυτό – όλοι μαζί. Το θέμα είναι μια καλύτερη κουλτούρα συζήτησης και μια καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων κατά της δημοκρατίας στο μέλλον», τόνισε, ενώ ο βουλευτής του SPD, Ραλφ Στέγκνερ, δήλωσε στο δίκτυο RND: «Αυτή η μέρα θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που ο δεξιός όχλος γιόρτασε τον πρώτο του θρίαμβο. Τα δημοκρατικά κόμματα αποδείχθηκαν ανυπεράσπιστα απέναντί του. Το CDU/CSU πρέπει επιτέλους να κατανοήσει την ρήξη του φράγματος που επέτρεψε. Ένα μείγμα κακίας, αμέλειας και υπνοβασίας συνέβαλε σε αυτό». Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, Γενς Σπαν πρέπει να σηματοδοτήσουν δημόσια και ξεκάθαρα «ότι αντιλαμβάνονται τι ακριβώς διακυβεύεται», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του γραφείου του καγκελαρίου Τόρστεν Φράι από την άλλη πλευρά δεν βλέπει καμία απειλή για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Δήλωσε μάλιστα στην Γερμανική Ραδιοφωνία πεπεισμένος «ότι η κυβέρνηση στο σύνολό της μπορεί να υπολογίζει σε μια ισχυρή βάση στις παρατάξεις CDU/CSU και SPD» και η συνεργασία να συνεχιστεί με επιτυχία. Η κυρία Μπρόζιους- Γκέρσντορφ είναι «αναμφίβολα μια άψογη νομικός», δήλωσε ο κ. Φράι, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ίσως να έπρεπε να είχε υπάρξει αντίδραση νωρίτερα – και από το SPD. «Τώρα όμως πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και «να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο μπορεί να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε και σημείωσε ότι αναμένει νέα πρόταση υποψηφιότητας από το SPD. «Είμαι βέβαιος ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες CDU/CSU και SPD θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια πρόταση τις επόμενες εβδομάδες, η οποία στη συνέχεια θα έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ