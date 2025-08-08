Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας, όταν πολίτες ήρθαν στα χέρια με έναν από τους διοργανωτές του πανηγυριού, με αφορμή τη μικρή διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Aitolianews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων, όταν ομάδα πολιτών εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της σε μέλος της οργανωτικής επιτροπής, θεωρώντας πως η γιορτή ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί και η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας σε σοβαρά επεισόδια, με αντεγκλήσεις και σωματικές επιθέσεις.