Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα εμφανιστεί στο «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (13/10) και ήδη κυκλοφόρησε το τρέιλερ, με τον ίδιο να αναφέρεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και στη γνωριμία του με τη σύζυγό του.

Ο Greek Freak, ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, για πρώτη φορά παραχωρεί συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή και κατά τη διάρκεια αυτής θα αναφερθεί σε πολλά θέματα.

Ένα εξ αυτών, φυσικά, είναι και σύζυγός του, η Μαράια, με τον Αντετοκούνμπο να αποκαλύπτει ότι τον είχε απορρίψει όταν την είχε προσεγγίσει για πρώτη φορά.

«Γνώρισα τη Μαράια στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, ήμουν 20 χρονών, έστειλα ένα φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα. Το 2016 ξαναπροσπάθησα, ήρθε σ’ ένα ταξίδι μαζί με τη μητέρα μου, μαγείρευε μαζί με τη μητέρα μου.

Μ’ έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ που είμαι. Γιατί με τη δόξα, με τα χρήματα με τη φήμη, αν είσαι μικρό παιδί μπορεί να μπερδευτείς. Με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω», λέει σχετικά ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.