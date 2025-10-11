Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε διαβεβαιώσεις από τη Ρωσία, πως το Ισραήλ δεν επιδιώκει ένα νέο πόλεμο.

«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε σε αναφορά προς τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία, ανέφερε το ΑΠΕ.