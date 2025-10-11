Σε 18 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς από την Πάτρα, με την αδερφή της να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η δίκη ολοκληρώθηκε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας.

Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση.

Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει “φτάνει”.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δικηγόρο μας, George Tsiris που στάθηκε δίπλα μας με αφοσίωση, δύναμη και σεβασμό σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η ακεραιότητά του και η επιμονή του έκαναν τη φωνή μας να ακουστεί δυνατά

Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή.

Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας.

Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως».