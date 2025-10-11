Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διευκρίνισε στο Χ ότι επιστρέφει από μία επίσκεψη στη Γάζα για να συζητήσει για τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου», υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε στο Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο τη διοίκηση της Centcom.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», υπογράμμισε.

Τηρείται μέχρι στιγμής η εκεχειρία

Η εκεχειρία στη Γάζα, που ξεκίνησε να ισχύει από χθες έπειτα από απόφαση του Ισραήλ, τηρείται μέχρι στιγμής, με τα επόμενα βήματα της συμφωνίας να προβλέπουν την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πιθανότατα τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι η οργάνωση να αφοπλιστεί.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της πολύπαθης περιοχής ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της πόλης της Γάζας, στον βορρά, καθώς και από άλλους τομείς στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan δημοσίευσε χθες ένα αντίγραφο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο, με τίτλο «Implementation Steps for President’s Trump for a ‘Comprehensive End of Gaza War’», περιγράφει τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη συμφώνησαν να υλοποιήσουν τα αναγκαία βήματα προς αυτόν τον σκοπό».

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title "Comprehensive End to the Gaza War" – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα αναφέρει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», ενώ το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου σταδίου «οι δυνάμεις του IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με τον χάρτη X που επισυνάπτεται, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

Στο πέμπτο βήμα, που θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα, θα απελευθερωθούν».

Το τελευταίο βήμα αναφέρει ότι «θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή με τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».