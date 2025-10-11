Η εκεχειρία στη Γάζα, που ξεκίνησε να ισχύει από χθες έπειτα από απόφαση του Ισραήλ, τηρείται μέχρι στιγμής, με τα επόμενα βήματα της συμφωνίας να προβλέπουν την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πιθανότατα τη Δευτέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή, θα διατηρηθεί.

Η οργάνωση έχει διορία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να παραδώσει τους ομήρους. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να αποφυλακίσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, καθώς και 1.700 άτομα από τη Γάζα.

Στο μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας μετά από δύο χρόνια πολέμου, περνώντας την πρώτη τους νύχτα εκεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Το τοπίο που αντικρίζουν είναι δραματικό, καθώς σχεδόν το 75% των κτιρίων στην πόλη της Γάζας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλες εκτάσεις έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Κοινό κέντρο ελέγχου με τους αμερικανούς

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ABC News, Αμερικανοί στρατιώτες άρχισαν να φτάνουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο αποστολής που θα συμβάλει στην επιτήρηση της εφαρμογής της εκεχειρίας. Όπως αναφέρουν δύο αξιωματούχοι, περίπου 200 άτομα θα φτάσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο με πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, αφίχθη στο Ισραήλ χθες. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και θα συνεργάζονται στενά με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος με τις υπόλοιπες δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στη Γάζα.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν επίσης στρατιωτικοί από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και ενδεχομένως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την έδρα της να αναμένεται να εγκατασταθεί στην Αίγυπτο. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προβλέπεται είσοδος αμερικανικών στρατευμάτων στη Λωρίδα.

Για τους περίπου 20 ομήρους που εκτιμάται ότι βρίσκονται εν ζωή, τα ισραηλινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για να τους υποδεχθούν με την επιστροφή τους.

Έτοιμη για διανομή η ανθρωπιστική βοήθεια

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει δώσει την άδεια στα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν από την Κυριακή τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους προμηθειών που βρίσκονται ήδη σε Ιορδανία και Αίγυπτο και αναμένουν εδώ και μέρες το «πράσινο φως» για να αρχίσουν οι αποστολές.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν «επαρκή και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Γάζα, που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αποκλεισμό, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να επιτραπούν άμεσα ιατρικές διακομιδές για ασθενείς που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένη περίθαλψη.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί μετακινούνται από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή προς το Ισραήλ, ώστε να συμβάλουν στον συντονισμό και την εποπτεία της εκεχειρίας, με τη συνεργασία της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων — αν και ο ρόλος αυτών των χωρών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤNews, Άννα Παπασωτηρίου, δεν είναι γνωστό αν «θα περιοριστούν σε επιμελητεία και υποστήριξη ή θα έχουν ενεργότερο ρόλο και θα στείλουν παρατηρητές μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Η ίδια προσέθεσε ότι «αν σταλούν παρατηρητές και για όσο μένει τουλάχιστον ο ισραηλινός στρατός μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα, πιο πιθανό θεωρείται να είναι από την Αίγυπτο, που είναι από τους πιο παραδοσιακούς και πιο ουδέτερους διαμεσολαβητές».

Αxios: Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για σύνοδο κορυφής

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, που θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, όπως αποκαλύπτει το Axios.

Η διάσκεψη, την οποία διοργανώνει ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Σαρμ ελ Σέιχ, έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης, αν και δεν αποκλείεται να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Κεντρικός της στόχος είναι η οικοδόμηση διεθνούς στήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ενόσω συνεχίζονται οι συνομιλίες για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται να παραστεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Times of Israel: 10.000 στρατιώτες με ψυχολογικά προβλήματα

Στο μεταξύ, το Τμήμα Αποκατάστασης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι από την αρχή του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει προσφέρει φροντίδα σε περίπου 20.000 τραυματίες στρατιώτες. Περισσότεροι από τους μισούς αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, περίπου το 56% των τραυματιών που έχουν περάσει από τα κέντρα αποκατάστασης υποφέρουν από μετατραυματικό στρες (PTSD) και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Περίπου 9% των τραυματιών χαρακτηρίζονται με μέτριους έως σοβαρούς τραυματισμούς· 56 στρατιώτες έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 100% — το πιο σοβαρό επίπεδο· 24 έχουν 100% αναπηρία· 16 έχουν μείνει παράλυτοι· ενώ 99 ακρωτηριασμένοι έχουν ήδη λάβει τεχνητά μέλη.

More than 10,000 IDF soldiers have been treated for mental health issues since Oct. 7.



Defense Ministry says 45% of 20,000 wounded soldiers have physical injuries, 35% have PTSD or other mental ailments, and 20% are suffering both physically and mentallyhttps://t.co/cwdnnE2wCx — Clint Warren (@ClintWarren6) September 28, 2025

Αν συνυπολογιστούν και οι προηγούμενοι πόλεμοι, το υπουργείο φροντίζει συνολικά 81.700 τραυματίες βετεράνους. Από αυτούς, 31.000 άτομα (περίπου 38%) αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα. Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2028 ο αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθούνται από το τμήμα αποκατάστασης θα φτάσει τις 100.000, με τουλάχιστον τους μισούς να πάσχουν από PTSD και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Ο προϋπολογισμός του τμήματος αποκατάστασης ανέρχεται σε 8,3 δισ. σεκέλ (περίπου 2,5 δισ. δολάρια), εκ των οποίων τα 4,1 δισ. κατευθύνονται ειδικά στη φροντίδα ατόμων με ψυχικές παθήσεις.

Αυτοκτονίες

Οι αρμόδιοι του τμήματος επισημαίνουν ότι «τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με τις εθνικές προκλήσεις της αύξησης των τραυματιών, τη συνέχιση του πολέμου, τη φροντίδα όσων παλεύουν με ψυχικά προβλήματα, τον φόβο για αυτοκτονίες και την έλλειψη θεραπευτών, υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση».

Στις προκλήσεις περιλαμβάνονται «η έλλειψη προσωπικού, με αναλογία ενός εργαζομένου αποκατάστασης για 750 ασθενείς, η ανάγκη απλοποίησης της γραφειοκρατίας, καθώς και οι νέες και ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν για τους πρόσφατα τραυματισμένους».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσαν τη δημιουργία δημόσιας επιτροπής με επικεφαλής τον καθηγητή Σλόμο Μορ-Γιόσεφ, πρόεδρο των Leumit Health Services, η οποία θα καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση της περίθαλψης και αποκατάστασης των τραυματιών στρατιωτών.

Η νέα πρωτοβουλία θα εξετάσει και θα προτείνει βελτιώσεις σε βασικούς τομείς, όπως η αναγνώριση των τραυματιών βετεράνων, η επιτάχυνση της ιατρικής και ψυχολογικής αποκατάστασης, η επαγγελματική τους ένταξη, η στήριξη των οικογενειών τους, καθώς και η καλύτερη κατανομή πόρων και προσωπικού.

Στους 904 οι νεκροί ισραηλινοί στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου 2023

Από την έναρξη του πολέμου με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν σκοτωθεί συνολικά 904 στρατιώτες των IDF σε διάφορα μέτωπα.

Από αυτούς, 329 σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης, 460 κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα και στα σύνορα, 29 σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ εντός Ισραήλ και 51 σε επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου.

Δώδεκα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και στο Ισραήλ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη.

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση drone από το Ιράκ, ένας από βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνεται επίσης ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε από φίλια πυρά στη Δυτική Όχθη, ένας σε ατύχημα με πυρομαχικά στα σύνορα με τον Λίβανο, δύο σε δυστύχημα με άρμα μάχης στη βόρεια χώρα, καθώς και άλλοι που έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά έμμεσα συνδεδεμένα με τον πόλεμο.