Το FBI απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» με στόχο το Λος Άντζελες, σύμφωνα με την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Το FBI απέτρεψε μια βομβιστική επίθεση με στόχο πολλαπλά σημεία, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και οχημάτων σε υπηρεσίες μετανάστευσης, στο Λος Άντζελες και την κομητεία Όραντζ, δήλωσε τη Δευτέρα η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Το FBI συνέλαβε τέσσερα φερόμενα μέλη ριζοσπαστικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι το Σαββατοκύριακο αποτράπηκε μια σημαντική τρομοκρατική απειλή, με τη σύλληψη τεσσάρων φερόμενων μελών μιας ριζοσπαστικής εξτρεμιστικής φιλοπαλαιστινιακής ομάδας, τα οποία κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Το FBI ανέφερε στο Fox News Digital ότι οι συλληφθέντες αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής πτέρυγας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με ιδεολογία φιλοπαλαιστινιακή, αντι-αστυνομική και αντικυβερνητική.

Σύμφωνα με το FBI, φέρονται να σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED), με στόχο πέντε διαφορετικές τοποθεσίες στο Λος Άντζελες.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι τέσσερις συνελήφθησαν στο Lucerne Valley, όπου πιστεύεται ότι προετοιμάζονταν να δοκιμάσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς ενόψει των σχεδιαζόμενων επιθέσεων. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού.

Το FBI ανακοίνωσε ότι ένα πέμπτο άτομο, το οποίο φέρεται να συνδέεται με την ίδια εξτρεμιστική ομάδα, συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη, κατηγορούμενο ότι σχεδίαζε ξεχωριστή επίθεση.