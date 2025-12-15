Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ επέμεινε σήμερα ότι οι γιατροί θα μπορούσαν να προγραμματίσουν για τον Ιανουάριο την πενθήμερη απεργία που έχουν προκηρύξει, καθώς τα νοσοκομεία αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων γρίπης.

Η Βρετανική Ιατρική Ένωση (ΒΜΑ), που εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους γιατρούς, δηλαδή σχεδόν τους μισούς από αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, ανέφερε ότι η απεργία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, με μισθολογικά αιτήματα και άλλα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας. «Δεκάδες χιλιάδες γιατροί της πρώτης γραμμής ενώθηκαν και λένε ‘Όχι’ σε όσα προτάθηκαν, εμφανώς πολύ λίγα και πολύ αργά» ανέφερε ο επικεφαλής της ΒΜΑ Τζακ Φλέτσερ, τονίζοντας ότι τα μέλη απέρριψαν την τελευταία πρόταση της κυβέρνησης για τις συνθήκες εργασίας. Σημείωσε ωστόσο ότι η Ένωση είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να βρεθεί μια λύση.

Η απεργία θα εντείνει την πίεση στις ήδη καταπονημένες υπηρεσίες υγείας, αφού το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα νοσοκομεία είναι αντιμέτωπα με το «χειρότερο σενάριο» λόγω της «σούπερ γρίπης».

Ο Στρίτινγκ έκανε έκκληση στους γιατρούς να πάνε στην εργασία τους. «Δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αυτές οι απεργίες αυτήν την εβδομάδα. Αποκαλύπτεται η σοκαριστική περιφρόνηση της ΒΜΑ για την ασφάλεια των ασθενών», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας τις απεργίες «εγωιστικές, ανεύθυνες και επικίνδυνες».

Ο υπουργός είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News ότι η κυβέρνηση θα επιθυμούσε τον αναπρογραμματισμό των απεργιών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους ασθενείς λόγω του κύματος της γρίπης.

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης στην Αγγλία αυξήθηκαν κατά 50% και πλέον στις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 2.660 ασθενείς την ημέρα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμη.

Η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστα πρόωρο και σοβαρό κύμα γρίπης και οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι τα κρούσματα αυξάνονται σε όλη την ήπειρο.

Σύμφωνα με τη ΒΜΑ το 83% των ειδικευόμενων γιατρών απέρριψε την προσφορά της κυβέρνησης στη διαδικτυακή δημοσκόπηση που έγινε, με τη συμμετοχή του 65% των περίπου 50.000 μελών της. Η πρόταση δεν κάλυπτε τα νέα μισθολογικά αιτήματα των γιατρών, μολονότι η ΒΜΑ ζητούσε αυξήσεις πριν ακόμη αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το Εργατικό κόμμα, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024. Λίγο αφότου ανέλαβε το υπουργείο ο Στρίτινγκ κατέληξε σε συμφωνία με τους γιατρούς, προσφέροντάς τους αύξηση ύψους 22%, επτά μονάδες κάτω από το 29% που ζητούσε η ΒΜΑ. Η Ένωση πιέζει για αυξήσεις μεγαλύτερες από το 5,4% που ανακοινώθηκε για φέτος, εξηγώντας ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί ακόμη υποφέρουν από τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.