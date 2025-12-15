Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι η δολοφονία ενός κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος Τραμπ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Το οργισμένο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου σχετικά με την επόμενη φάση της συμφωνίας για την τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Οι Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν εκφράσει έντονη απογοήτευση προς τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Mar-a-Lago στις 29 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Ράεντ Σαντ, αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα συνολικά.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: «Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε συμφωνίες, κάντε το, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του Προέδρου Τραμπ αφού αυτός διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία στη Γάζα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν ηπιότερο — ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία. Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στη διοίκηση Τραμπ ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενη σε στρατιώτες και ξαναρχίζοντας το λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Ράεντ Σαντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν καθημερινά για να παραβιάζει τη συμφωνία και να ανανεώνει τις εχθροπραξίες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.