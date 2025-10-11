Μια απίστευτη κλοπή σημειώθηκε στη Λαμία, καθώς μια γυναίκα έβαλε στο στόχαστρο φρεσκοφυτεμένα λουλούδια σε ζαρντινιέρες. Μάλιστα, έφτασε «οργανωμένη» για να τα μεταφέρει.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Για κακή της τύχη όμως όλες οι κινήσεις της καταγράφηκαν σε υψηλή ευκρίνεια από την κάμερα που καλύπτει την είσοδο του καταστήματος.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε φυτέψει καινούρια λουλούδια στις δύο ζαρντινιέρες.

Ακριβώς το επόμενο βράδυ μια γυναίκα έφτασε στο κατάστημά του και με γρήγορες και σίγουρες κινήσεις βγάζει ολόκληρα τα φυτά από τις ρίζες και τα βάζει σε δύο νάιλον σακούλες, που είχε προνοήσει να έχει μέσα στη δική της τσάντα.

Στη συνέχεια φεύγει ατάραχη, καθώς δε γνώριζε ότι όλες της οι κινήσεις καταγράφονται.