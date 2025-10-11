Με τον Μπράουν να πετυχαίνει 23 πόντους, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ηρακλή με 84-82 στο ανακαινισμένο «Παλατάκι», για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Με τον κόσμο του να γεμίζει τις εξέδρες και να δίνει τον ρυθμό, ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 10-2 και είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο ο «γηραιός» έβγαλε αντίδραση, κατάφερε να πλησιάσει κάνοντας σερί 9-0 και παρέμεινε κοντά μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπως δείχνει και το 41-38 με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν με σερί 5-0 να ξεφύγουν με 46-38 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και στη συνέχεια με 52-44, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν ξανά και κατάφεραν να πλησιάσουν στο -1 (61-60), πριν έρθει το τρίποντο του Κόνιαρη για το 64-60.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες, με τον Ηρακλή να δίνει μάχη για να περάσει μπροστά και να τα καταφέρνει στο 39′ με τρίποντο του Κέλι (79-80). Με τρίποντο, όμως, ήρθε και η απάντηση του Μπράουν για το 82-80, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τελικά την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας με 84-82.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82