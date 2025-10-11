Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ραούλ Ασένθιο σε ό,τι αφορά την υπόθεση διακίνησης πορνογραφικού υλικού καθώς οι δύο καταγγέλλουσες αποφάσισαν να αποσύρουν τις εις βάρος του κατηγορίες.

Το θέμα είχε έρθει στο προσκήνιο τον περασμένο Φεβρουάριο, με τον 22χρονο Ισπανό αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης να κατηγορείται, μαζί με τρεις συμπαίκτες του στην ομάδα Κ19 του συλλόγου, για διακίνηση πορνογραφικού υλικού.

Συγκεκριμένα, τα βίντεο έδειχναν τους συμπαίκτες του Ασένθιο να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις με δύο κοπέλες, ηλικίας 18 και 16 ετών, με τον ίδιο να μπλέκει επειδή φέρεται να ζήτησε από τους συμπαίκτες του τα βίντεο και στη συνέχεια τα έδειξε άλλους.

Η εισαγγελία ζήτησε φυλάκιση 2,5 ετών για τον αμυντικό της Ρεάλ, τώρα όμως τα δεδομένα αλλάζουν καθώς οι δύο καταγγέλλουσες απέσυραν τις κατηγορίες εις βάρος του Ασένθιο, με τη μία εκ των δύο να αναφέρει στην κατάθεσή της πως η συμπεριφορά του ήταν διαφορετική σε σχέση με αυτή των συμπαικτών του.