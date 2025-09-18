Σε δίκη παραπέμπεται οριστικά ο Ραούλ Ασένθιο καθώς και άλλοι τρεις συμπαίκτες του στην ομάδα Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, με την κατηγορία της διακίνησης πορνογραφικού υλικού.

Πρόκειται για ένα θέμα που ήρθε στο προσκήνιο τον περασμένο Φεβρουάριο, με τον 21χρονο αμυντικό να κατηγορείται πως μαζί με τρεις συμπαίκτες του στην Κ19 της Ρεάλ προχώρησαν σε διακίνηση πορνογραφικού υλικού.

Στα επίμαχα βίντεο, τα οποία χρονολογούνται στον Ιούνιο του 2023, οι συμπαίκτες του Ραούλ Ασένθιο φαίνεται να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις με δύο κοπέλες, ηλικίας 18 και 16 ετών.

Ο Ασένθιο φέρεται να ζήτησε από τους συμπαίκτες του τα βίντεο και όταν του τα έστειλαν τα έδειξε σε άλλους, με την εισαγγελία να σχηματίζει κατηγορίες για παραβίαση της ιδιωτικότητας και διανομή πορνογραφικού υλικού.

Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης παραπέμπεται πλέον οριστικά σε δίκη μαζί με τους Χουάν Ροντρίγκεθ, Αντρές Γκαρσία, Φερνάν Ρουίθ και κινδυνεύει με φυλάκιση 2,5 ετών.