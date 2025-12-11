Νέοι μάρτυρες καταθέτουν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για το μακελειό στα Βορίζια και συγκεκριμένα για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Πόντας, είχε καταθέσει συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουν σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, συμπληρωματικοί μάρτυρες που δεν έχουν καταθέσει έως σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Πόντα, όπως αναφέρει το patris.gr «η υπόθεση των Βοριζίων δεν είναι ούτε ‘βεντέτα’, ούτε ένα περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά μια οργανωμένη επίθεση ομάδας οπλισμένων εναντίον άοπλων πολιτών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Φραγκιαδάκη, «στην υπόθεση αυτή βρίσκονται προφυλακισμένοι άνθρωποι, που δεν κρατούσαν όπλο και προσπαθούσαν να γλιτώσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και ‘άλλοι’, για τους οποίους προκύπτουν στοιχεία πως ήταν αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν συλληφθεί και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν».