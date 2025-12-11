Αντίδραση αναζητά ο Παναθηναϊκός μετά τις διαδοχικές γκέλες, αλλά και βαθμούς για την είσοδό του στην οκτάδα του Europa League. Λίγες ημέρες μετά τη νέα εγχώρια βαθμολογική απώλεια στη Λάρισα, το «Τριφύλλι» υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την πΒικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 4, ANT1), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σε βαθμολογικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός παραμένει γερά στο κυνήγι του στόχου. Βρίσκεται στη 14η θέση με 9 βαθμούς και αυτή τη στιγμή απέχει μόλις έναν βαθμό από την 7η και 8η θέση, όπου βρίσκονται Μπράγκα και Πόρτο. Το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς έκτη με 11 βαθμούς είναι η Φερεντσβάρος, την οποία οι «Πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη στροφή της διοργάνωσης.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσεται ξανά με τις γνωστές απουσίες. Εκτός έμειναν οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, αλλά και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος έκανε θεραπεία.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τη Βικτόρια Πλζεν. Η τσεχική ομάδα δεν είναι σε καλό μομέντουμ. Στο πρωτάθλημά της προέρχεται από βαριά ήττα με 3-0 από τη Σλοβάτσκο. Στο Europa League, ωστόσο, η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι παραμένει αήττητη, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς και κατέχοντας τη 13η θέση, με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Αγωνιστικά, η Πλζεν ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς προβλήματα, καθώς ο 18χρονος χαφ Γίρι Πάνος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή.

H πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν – Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μλαντένοβιτς – Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι