Τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του και την ισχυρή δυναμική του σηματοδοτεί για τον Όμιλο ΑΒΑΞ η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025.

Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε κατά 47,1% και ανήλθε στα 958,2 εκατ. ευρώ, έναντι 651,5 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 14,7%, φτάνοντας τα 120,8 εκατ. ευρώ από 105,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 57,7% και διαμορφώθηκαν στα 48,0 εκατ. ευρώ, έναντι 30,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι οικονομικές επιδόσεις του 2025 επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει υψηλή καθαρή κερδοφορία από τη λειτουργική του δραστηριότητα και να ανταμείβει τους μετόχους με ικανοποιητικά μερίσματα.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην έναρξη και την επιτάχυνση νέων έργων, τα οποία διαθέτουν διευρυμένα περιθώρια κερδοφορίας. Αντίστοιχα, τα EBITDA κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κερδοφορίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη βελτίωση του περιθωρίου επιτοκίου, η οποία προέκυψε από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, καταγράφηκε υψηλό περιθώριο EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο (10,8% έναντι 10,4% το 2024), μείωση του καθαρού δανεισμού και περαιτέρω βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,66x στις 31.12.2025, από 2,25x ένα χρόνο νωρίτερα.

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών του Ομίλου ανέρχεται σε 397,7 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας. Από το ποσό αυτό, 115,4 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό λόγω διαφορών στη μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, τον Μάρτιο του 2026, φτάνει περίπου τα 2,76 δισ. ευρώ. Από αυτό, το 51% αφορά δημόσια έργα, ενώ το 49% προέρχεται από ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ, γεγονός που καταδεικνύει ισορροπημένη κατανομή δραστηριοτήτων.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing) μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στα 200,9 εκατ. ευρώ, έναντι 237,5 εκατ. ευρώ το 2024. Ο δείκτης μόχλευσης βελτιώθηκε αισθητά, φτάνοντας το 1,66x από 2,25x την προηγούμενη χρονιά.

Τέλος, η διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή μικτού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου σε σχέση με τα 0,07 ευρώ του 2024.