Ξεκίνησε ο τέταρτος κύκλος χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας Know Your Customer της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού δανείων για το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ που αναμένεται να ξεπεράσει τα €1,2 δισ.

Το Ταμείο προσφέρει χρηματοδότηση μέσω δύο Υποπρογραμμάτων:

Υποπρόγραμμα 1 – Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού: από €20.000 έως €8.000.000, με διάρκεια 60 έως 144 μήνες και περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

Υποπρόγραμμα 2 – Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού: από €10.000 έως €500.000, με διάρκεια 24 έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

Τα βασικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια ή ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, περιλαμβάνουν:

Άτοκη χρηματοδότηση για το 40% κάθε δανείου από πόρους του Ταμείου

Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα έτη

Χαμηλές εξασφαλίσεις – μέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων έως 100% του κεφαλαίου

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB

