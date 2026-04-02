BEAST

Η μεγάλη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

Καλημέρα σε όλους. Μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την είδηση για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συμπεριλαμβάνει μέσα 11 πρόσωπα που ανήκουν στη ΝΔ. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο έγινε, όπως έμαθα, μεγάλη σύσκεψη για το πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί το θέμα από εδώ και πέρα. Ο προβληματισμός ήταν έκδηλος για την κατάσταση που διαμορφώνεται, αλλά ήδη εξετάστηκαν σχέδια δράσης και εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της παρούσας κρίσης.

Μην στοιχηματίζετε σε ονόματα

Αυτό που άκουσα όμως από την καλή μου πηγή είναι «μην στοιχηματίζετε σε ονόματα». Μου διευκρίνισε ότι πολλά ακούγονται και δεν ισχύουν, αλλά καλό είναι να περιμένουμε τη δικογραφία. Επίσης μου ειπώθηκε πως υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες έρευνες σε εξέλιξη για παλαιότερες περιόδους και βέβαια για περισσότερα ονόματα και από άλλα κόμματα. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως περιμένουν να διαβάσουν στο σύνολό της τη δικογραφία πριν τοποθετηθούν συγκεκριμένα.

Κάποιοι κοιμούνται ήσυχοι

Δεξί χέρι εν ενεργεία υπουργού το όνομα του οποίου εμπλέκεται στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ότι ο πολιτικός του προϊστάμενος είναι καθαρός και ότι θα αποδειχθεί στην πράξη και με στοιχεία πως δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. «Το να έχει ζητήσει ενημέρωση ένας συνεργάτης υπουργού για κάποια αποζημίωση δεν συνιστά ποινική εμπλοκή», μου έλεγε χαρακτηριστικά, ενώ απαντώντας στις πιεστικές ερωτήσεις μου, θύμιζε ότι και στην πρώτη δικογραφία είχαν ακουστεί ονόματα υπουργών, υφυπουργών, αλλά κρίθηκε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή και δεν έχασαν τις θέσεις τους. Σας το λέω για να σας μεταφέρω το κλίμα που επικρατούσε χθες, ωστόσο άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα και άλλα ήταν φειδωλά, λέγοντας ωστόσο ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Τώρα θα μου πείτε, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, μαζί σας, ωστόσο αυτό που σας μεταφέρω εγκύρως είναι ότι τα σοβαρά στοιχεία αφορούν λίγους γαλάζιους και αυτό θα φανεί –όπως λένε– σύντομα.

Παραιτήσεις

Λόγω των ονομάτων που έχει μάθει και η στήλη, θεωρείται βέβαιο ότι εάν σήμερα δημοσιοποιηθούν θα υπάρξουν παραιτήσεις. Αυτό είναι δεδομένο εάν υπάρχει πρόσωπο ή πρόσωπα από το υπουργικό συμβούλιο. «Δεν θα υπάρξει ανοχή για κανέναν», μου είπε πρόσωπο που γνωρίζει πολλά από τα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί διαφορετικά. «Είναι άλλο να ζητάει κάποιος διευκόλυνση και άλλο να θέλει διευκρινίσεις για μια υπόθεση γιατί, για παράδειγμα, καθυστερεί», μου είπε κυβερνητικό στέλεχος.

Άμεσα ανασχηματισμός

Η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επικείμενες παραιτήσεις φέρνουν και ανασχηματισμό σε πρώτη φάση. Αν και ο πρωθυπουργός ήθελε να τον κάνει σε δεύτερο χρόνο και όταν θα αποφάσιζε ο ίδιος, πλέον θα οδηγηθεί σε αυτή την κίνηση και μάλιστα, όπως μου είπε τακτικός συνομιλητής του, άμεσα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου, ώστε το νέο κυβερνητικό σχήμα να έχει ορκισθεί τη Μεγάλη Δευτέρα.

Εκτός κάδρου ο Μητσοτάκης

Ο βασικός στόχος του πρωθυπουργικού επιτελείου από εδώ και πέρα είναι να μην βρεθεί στο κάδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – κάτι που φυσικά θα επιδιώξει η αντιπολίτευση. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει κάθε προσπάθεια να δημιουργήσουν θέμα στον πρωθυπουργό. Η απάντηση θα είναι οι κυβερνητικές κινήσεις –δηλαδή παραιτήσεις και ανασχηματισμός– να γίνουν γρήγορα. «Ο πρωθυπουργός μόλις είδε, άκουσε, έμαθε, δεν έδειξε καμία ανοχή, δεν το συζήτησε καν και επί των ημερών του έγιναν τόσες βαθιές τομές σε έναν σάπιο οργανισμό». Αυτή θα είναι η απάντηση σε κάθε κατηγορία.

Έρχονται και διαγραφές;

Ένα άλλο ζήτημα που συζητείται από χθες το μεσημέρι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο είναι κατά πόσο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους θα διαγραφούν και από το κόμμα. Εδώ όμως τίθεται και θέμα δεδηλωμένης και συζητείται τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπιστεί, εάν κάποιος διαγραφεί από το κόμμα θα πρέπει να διευκολύνει τη ΝΔ και να παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα και να δώσει την έδρα στον επιλαχόντα. Θα γίνει; Θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Κόψιμο από ψηφοδέλτια

Και να πάμε τώρα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Η ιστορία αυτή θα φέρει και ανακατατάξεις στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, καθώς, όπως μου είπε ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, εάν ένα στέλεχος του κόμματος είναι εμπλεκόμενο και ελεγχόμενο, αλλά υπάρχει σοβαρό θέμα και έχει δικαστική εκκρεμότητα, δεν θα συμπεριληφθεί στις γαλάζιες λίστες για τις εκλογές. Και αυτή είναι η εντολή του πρωθυπουργού.

Εκλογικά σενάρια

Και λόγω της επισήμανσης στα ψηφοδέλτια, να σας πάω και στα εκλογικά σενάρια που από χθες φούντωσαν και πάλι. Σας έγραψα προ ημερών ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το συζητάει και το έχει αποκλείσει. Επειδή όμως παίζουν από χθες και διάφορες ημερομηνίες που συζητήθηκαν και καλά στο πρωθυπουργικό επιτελείο, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έγινε καμία συζήτηση χθες επί ημερομηνιών και ούτε ειπώθηκε κάτι από τον πρωθυπουργό.

Το κόμμα Καρυστιανού

Και μέσα σε αυτό τον χαμό η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της χθες ανακοίνωσε τη δημιουργία του κόμματος. Έμαθα ότι ίσως το όνομα του νέου φορέα είναι «Ελπίδα» και μένει να αποδειχτεί αφού σε λίγες μέρες θα το μάθουμε, όπως και θα δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Πάντως η ιστοσελίδα xekiname.gr είναι στον αέρα και υπάρχει και ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής και στήριξης.

Οι συμμαχίες των οικογενειών

Μαθαίνω πως στη Λάρισα το κλίμα δεν είναι απλώς φορτισμένο, αλλά πλέον θυμίζει πεδίο μάχης με πολλαπλά μέτωπα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το παρασκήνιο το οποίο λέει ότι η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο μιας «πολιορκίας». Οι επιθέσεις που δέχεται από άλλους συγγενείς θυμάτων έχουν πάρει πλέον ξεκάθαρα πολιτικό χρώμα, με αιχμή την κίνησή της να ιδρύσει κόμμα, αν και η ίδια είναι από τους ανθρώπους που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, όπως μου είπε και η πηγή μου. Ο Νίκος Πλακιάς και ο Παύλος Ασλανίδης κάθονται μαζί, ενώ υπάρχει συμμαχία ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και τη Μαρία Καρυστιανού. Η τελευταία μου είπε ο άνθρωπός μου ότι κάθισε στην πρώτη σειρά μετά από ένταση που προκλήθηκε, αν και οι συγγενείς κάθονται στις πίσω θέσεις της αιθούσης. Όσον αφορά τη διακομιδή του Πάνου Ρούτσι στο νοσοκομείο, έγινε ύστερα από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς μέσα στην αίθουσα. Και η φασαρία είχε ξεκινήσει από νωρίς όταν δεν άφησαν να μπει ο γιος του στην αίθουσα, αφού του ζητήθηκε η ταυτότητά του.

Σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα

Και να περάσω στον ΣΥΡΙΖΑ όπου γίνεται σφαγή εσωτερική μετά την προτροπή του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, του δικηγόρου Γιώργου Βασιλειάδη, που έθεσε επί της ουσίας το ζήτημα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έξαλλοι χθες με την κίνηση αυτή, ενώ και ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ήταν σφόδρα ενοχλημένος από αυτή την παρέμβαση. Ως εκ τούτου έχει μεγάλη σημασία η αποψινή συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με όσα έμαθα, θα πει πολλά και για το νέο κόμμα και τον χρόνο ίδρυσής του, αλλά και όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες.

Πρωτοφανείς καταστάσεις στο ΠΑΣΟΚ

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και τα όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Έως χθες το βράδυ που έκλεινε η στήλη, δεν είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κυριολεκτικά τρεις μέρες περίπου και δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τα τελικά αποτελέσματα, εξέλιξη που δημιουργεί πολύ σούσουρο για το τι έγινε πραγματικά στις κάλπες. Διότι δεν μπορεί, όπως μου έλεγε παλαιό στέλεχος, να είναι δικαιολογία ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις ποσοστώσεις που πρέπει να υπολογιστούν, για να καταρτισθεί η τελική λίστα των μελών της ΚΕ.

Εκτός κούρσας και ο Καστανίδης

Όπως σας είχε ενημερώσει η στήλη εδώ και καιρό, η υποψηφιότητα του Αντώνη Σαουλίδη θεωρείται ήδη «τελειωμένη», καθώς το όνομά του έχει μείνει εκτός της τελικής λίστας και των πλάνων της Χαριλάου Τρικούπη. Εξάλλου αρκετοί θα μάθατε ότι ο πρώην αντιδήμαρχος φτάνοντας στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο δεν βρήκε κάρτα συνέδρου και έμεινε εκτός. Οι πληροφορίες, βέβαια, που φτάνουν στα αυτιά μου είναι ότι ούτε ο Χάρης Καστανίδης θα είναι στις πράσινες λίστες. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα και τον ήθελαν να επιστρέφει στην εκλογική κούρσα για την Α’ Θεσσαλονίκης, όλα δείχνουν πως ο πρώην υπουργός βρίσκεται οριστικά εκτός μάχης. Με δύο ηχηρά ονόματα εκτός κάλπης, το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να κινείται προς μια ριζική ανανέωση προσώπων, αφήνοντας πίσω στελέχη που συνδέθηκαν επί δεκαετίες με την πολιτική ζωή της συμπρωτεύουσας.

Το άγχος του Φαραντούρη δεν κρυβόταν

Μου είπαν πως ο Νίκος Φαραντούρης, ο επονομαζόμενος και «παιχταράς», παρά το «αέρα» που βγάζει συνήθως, είχε άγχος μπαίνοντας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα που τον βασάνιζε, όπως μου είπαν στελέχη που μίλησαν μαζί του, ήταν ένα. Πώς θα τον υποδεχτεί το «πράσινο» ακροατήριο. Η αλήθεια είναι πως η υποδοχή από τους συντρόφους απέναντι ήταν μάλλον ουδέτερη -δηλαδή ούτε κρύο ούτε ζέστη-, ενώ ρωτούσε ευθέως: «Πώς λέτε να με δει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αν τελικά γίνει το βήμα ένταξής μου;». Οι πληροφορίες λένε πως δεν πρόκειται να έχει πρόβλημα στην προσαρμογή. Οι «κεραίες» μου επιμένουν πως η ένταξή του θα γίνει «όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει». Για να δούμε.

Νέο τέλος σε τουρισμό και εστίαση

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα οφείλει να είναι ανταγωνιστική στο τουριστικό της πακέτο, μαθαίνω ότι μπαίνουν νέα τέλη πέραν του υπάρχοντος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (15 ευρώ ανά διανυκτέρευση σε 5 αστέρων ξενοδοχείο) και με ΦΠΑ 13%, όταν στη Γαλλία είναι 6%. Όπως μαθαίνω, μέσα στα σύννεφα του πολέμου θεσμοθετείται για πρώτη φορά τέλος διαχείρισης των βιοαποβλήτων σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μέσω αυτού του συστήματος ο πολίτης που θα πηγαίνει στο ξενοδοχείο και θα παίρνει για παράδειγμα το πρωινό του θα πληρώνει ένα μικρό τέλος για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αντίστοιχα θα πληρώνεται τέλος και στα εστιατόρια στον λογαριασμό. Ως λογική δεν είναι λάθος. Το timing που επιλέχθηκε προβληματίζει ότι κάποιοι πετάνε χαρταετό.

Πρεμιέρα Μασούτη στις Τρεις Γέφυρες

Σήμερα ο Μασούτης παρουσιάζει στους δημοσιογράφους το νέο Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες – και ξεκινάει επίσημα την Παρασκευή. Σας θυμίζω ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο ίδιο οικόπεδο χτίζει και συγκρότημα κατοικιών, διευρύνοντας το εκτόπισμά του και σε ένα άλλο πεδίο δραστηριότητας, τον οικιστικό τομέα. Το συγκεκριμένο κατάστημα θα είναι το μεγαλύτερό του στην Αθήνα, με επιφάνεια 1.500 τ.μ., 7 ταμεία και 4 self-check-out, πάρκινγκ 125 θέσεων και θα απασχολεί 57 εργαζομένους.

Στρατηγική επένδυση 110 εκατομμυρίων για τη Lidl Hellas

Στις στρατηγικές επενδύσεις επιχειρεί να περάσει η Lidl Hellas ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια logistics που έχει βάλει στο τραπέζι τα τελευταία χρόνια, καταθέτοντας φάκελο στον Enterprise Greece για το νέο κέντρο διανομής στη Δυτική Αττική. Το project, ύψους 110,4 εκατ. ευρώ έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία υπερσύγχρονης εγκατάστασης στην περιοχή της Μαγούλας, στον Δήμο Ελευσίνας, σε οικόπεδο 151 στρεμμάτων. Το νέο hub θα συνδυάζει μεγάλους χώρους αποθήκευσης για ξηρό και ψυχόμενο φορτίο, μαζί με τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα τροφοδοσίας και η διαχείριση αποθεμάτων. Η Lidl ζητεί να υπαχθεί το σχέδιο στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων 2, επιδιώκοντας να ωφεληθεί από τα φορολογικά κίνητρα και τη fast track αδειοδότηση. Αυτό που μπορώ να σας πω ως συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι οι διαδοχικές επενδύσεις των μεγάλων για logistics, στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, δεν κρίνεται μόνο στα ράφια, αλλά όλο και περισσότερο στις αποθήκες.

Το πλάνο Φουρλή για 100 φαρμακεία

Παρά το βάρος που συνεχίζουν να έχουν η IKEA και τα αθλητικά στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου Fourlis, στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών χθες το απόγευμα φάνηκε ότι τα φαρμακεία αποκτούν πλέον ξεχωριστή θέση στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Η συμφωνία με τη Dr Pharmacy, μέσω της εισφοράς της αλυσίδας υγιεινών προϊόντων και ειδών ευεξίας, Holland & Barrett, σε αυτήν από τον όμιλο, δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική επιχειρηματική συμμετοχή, αλλά ως όχημα για να αποκτήσει ο όμιλος παρουσία σε μια αγορά με μεγάλες προοπτικές συγκέντρωσης τα επόμενα χρόνια. Σήμερα το δίκτυο της Dr Pharmacy αριθμεί περίπου 25-30 σημεία, όμως ο στόχος είναι να ξεπεράσει τα 100 φαρμακεία πανελλαδικά τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση θεωρεί ότι η ελληνική αγορά παραμένει από τις τελευταίες στην Ευρώπη με σχετικά κλειστή δομή, αν και πλέον το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία αλυσίδων.

Τα εμπόδια στον «επενδυτικό» δρόμο του Ανδρεάδη

Αρκετοί είναι εκείνοι που όπως μαθαίνω αντιτίθενται στην τουριστική επένδυση Diaporos Green Retreat, της οικογένειας του Σταύρου Ανδρεάδη, προέδρου της ΣΤΑΝΤΑ. Η επένδυση σας θυμίζω ότι προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος 180 κλινών με λιμενικά έργα, ομάδα αφαλάτωσης, ελικοδρόμιο και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, πολυτελούς τουριστικού χωριού. Πιο πρόσφατη από αυτές η ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτίνας, Κυριακής Μάλαμα, προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Ανάπτυξης. Πάντως, άνθρωπος με τον οποίο μιλάω, αποδίδει την αρνητική διάσταση που φαίνεται να παίρνει το θέμα σε έλλειμμα επικοινωνιακής στρατηγικής από πλευράς Ανδρεάδη. Παρ’ όλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι ο επιχειρηματίας θα έχει μάλλον δύσκολο έργο, μέχρι να καταφέρει να βγάλει άδειες για το φιλόδοξο project. Ίδωμεν…

Ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Όλες τις απαιτούμενες «εγκρίσεις» και σε πολιτικό επίπεδο πληροφορούμαι ότι έχει λάβει η ανάληψη της προεδρίας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) από τον Θέμη Σαρασίδη. Ο Σαρασίδης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι άνθρωπος του κλάδου καλλυντικών και ειδών περιποίησης, ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Farcom, που έχει συνεργασία με τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αλλά και με μεγάλο αριθμό κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, γνωρίζει καλά το έργο των εξαγωγών, καθώς η εταιρεία του ποντάρει πολλά στο διεθνές περιβάλλον, ενώ εκτός Ελλάδας διοχετεύεται περίπου το 30% του τζίρου του. Επομένως θεωρείται ένα πρόσωπο που έχει ολοκληρωμένη εικόνα για όσα γίνονται εκτός Ελλάδας και θεωρήθηκε κατάλληλος για τη θέση την οποία αναμένεται ότι θα αναλάβει σύντομα επισήμως.