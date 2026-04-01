Σήμα Τσίπρα για διάλυση

Επιμένουν στο «όχι» για πρόωρες κάλπες

Καλημέρα σε όλους. Μπορεί ορισμένα κέντρα να προωθούν το σενάριο για πρόωρες εκλογές, θέμα που συζητείται και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά από την Ηρώδου Αττικού. Μάλιστα δεξί χέρι του πρωθυπουργού τόνιζε ότι το Σύνταγμα επιτάσσει για προσφυγή σε πρόωρες κάλπες έναν εθνικό λόγο, εξηγώντας ότι επί του παρόντος υπάρχει μία συνθήκη «δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει» σε διεθνές επίπεδο, άρα προέχει το να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στην έκτακτη αυτή κατάσταση. Ο ίδιος έλεγε επίσης ότι θα ήταν εις βάρος της χώρας να μείνουν πράγματα στη μέση για να στηθούν κάλπες και αναφέρθηκε ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί ανά υπουργείο. «Η λύση δεν είναι εκλογές, αλλά δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Ευφάνταστα αναγνώσματα

Μεγάλη φασαρία έγινε για την ακύρωση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου μεθαύριο στη Βουλή. Η κυβέρνηση ζήτησε να μην γίνει η συζήτηση την προσεχή Παρασκευή και να μετατεθεί για τις 17 Απριλίου, λίγες μέρες μετά το Πάσχα. Μάλιστα επ’ αυτού έγινε και σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και για αυτό ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον ενημέρωσε σχετικά. Γύρω από την αναβολή υπήρξε μια απίστευτη σεναριολογία και χωρίς βάση, όπως ότι ο πρωθυπουργός με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών θα ζητήσει πρόωρες εκλογές και διάφορα άλλα ευφάνταστα αναγνώσματα. Μόνο που δεν ισχύουν.

Στα Χανιά ο Μητσοτάκης

Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν ισχύουν. Πολλά άκουσα χθες και τράβαγα τα μαλλιά μου ακόμα και για προκήρυξη εκλογών εντός της Μεγάλης Εβδομάδας. Το ξέρετε το τροπάριο των πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας: Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Ε, κάπως έτσι και για τις εκλογές που έρχονται εν τω μέσω του πασχαλινού κλίματος. Μόνο που τα μυθεύματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Και δεν έχουν δράκο. Ο πρωθυπουργός δεν σκέφτεται εκλογές. Στο πρόγραμμά του σχεδιάζει να φύγει τη Μεγάλη Πέμπτη για τα Χανιά και να επιστρέψει τη Δευτέρα του Πάσχα.

Η συζήτηση θα γίνει

Πάντως επειδή πολλά λέγονται ότι η συζήτηση δεν θα γίνει, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτά δεν ισχύουν. Μάλιστα και ο Ν. Κακλαμάνης εμφανίστηκε χθες οργισμένος με όσα λέγονται δεξιά και αριστερά και είπε ότι αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και μου έλεγαν και κυβερνητικές πηγές πως δεν χάθηκε ο κόσμος για μια ολιγοήμερη παράταση. Εξάλλου, όπως επέμεναν, η συζήτηση θα γίνει και ο πρωθυπουργός δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα.

Ο έξαλλος Ανδρουλάκης

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει και έμαθα πως είναι έξαλλος με την εξέλιξη αυτή. Έμαθα όμως ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί μεθαύριο στη Βουλή για να δείξει ότι είναι εκεί και ο πρωθυπουργός απών. Ουσιαστικά θα παίξει επικοινωνιακά με αυτή την υπόθεση. Για την ιστορία το αίτημα του Ν. Ανδρουλάκη για προ ημερησίας συζήτηση κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου και το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε έναν μήνα από το σχετικό αίτημα.

Τι θα γίνει με τις υποκλοπές

Να πάω όμως και στην ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών, καθώς καλή πηγή μού είπε ότι στην Εισαγγελία Αθηνών ήδη έχουν λάβει την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και πάμε για νέες έρευνες. Τις αποφάσεις θα λάβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, σχετικά με τις έρευνες και σε ποια πεδία θα γίνουν. Θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία.

Ανησυχία για την οικονομία

Πάντως μπορεί να δίνει η κυβέρνηση ενισχύσεις για τις συνέπειες του πολέμου, αλλά διαβάζοντας την έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής μπορώ να σημειώσω πως ανησύχησα για τα μελλούμενα. Αυτό μου είπαν και τουλάχιστον τρεις υπουργοί που εξέφρασαν φόβους για την πορεία του προϋπολογισμού, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος. Επίσης, το άλλο που μου επισημάνθηκε είναι ότι υπάρχει ο βραχνάς του ιδιωτικού χρέους που μεγαλώνει.

Ο Μακρόν φέρνει καινοτομία στην άμυνα

Στις 24 Απριλίου αναμένεται εκτός απροόπτου η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα, με τις διπλωματικές προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη στο ζενίθ. Η έλευση του Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη προαναγγελθεί, με τις ελληνογαλλικές σχέσεις να βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ αναμένεται να υπογραφεί η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια. Και η καινοτομία όμως θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς θα υπάρχει χωριστό μνημόνιο κατανόησης στο οποίο θα αποτυπώνεται η συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο καινοτομίας με έμφαση στην άμυνα. Οι φορείς που θα υπογράψουν θα είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το αντίστοιχο γαλλικό Agence de l’innovation de défense.

Σήμα Τσίπρα για διάλυση

Και να πάω στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα όπου γίνεται χαμός από χθες στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά με την προτροπή του Γιώργου Βασιλειάδη. Ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, που έχει κομβικό ρόλο στο επιτελείο του, είπε ότι πρέπει να διαλυθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Ε, αυτή η δήλωση, παραμονές της συνέντευξης αύριο του Αλ. Τσίπρα θεωρήθηκε σήμα του πρώην πρωθυπουργού που τον φέρνει και απέναντι από την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Άρχισαν τα όργανα. Και που να μιλήσει και αύριο ο πρώην πρωθυπουργός, που θα πει μάλλον το ίδιο και πιο ωμά.

Ο Τσίπρας και το παλιό προσωπικό

Άκουσα, λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον τη χθεσινή συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Βασιλειάδη, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς είναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Και με αφορμή τη δήλωση αυτή, πήρα άνθρωπο που ασχολείται ενεργά με τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού και ο οποίος είναι και πρώην βουλευτής. «Το να φύγεις αρχηγός από ένα κόμμα και να γυρίσεις ομαδάρχης, δεν λέει τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, όταν του μετέφερα το τι είπε ο πρώην υπουργός της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, μου τόνισε ότι δεν πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει στελέχη από το παλιό προσωπικό, όπως και ότι ένα κόμμα χωρίς νομαρχιακές δομές και αμιγώς προσωποκεντρικό είναι άλλων εποχών.

Έχασε δυνάμεις ο Δούκας

Και θα περάσω στο ΠΑΣΟΚ και στα του συνεδρίου, για να σας επισημάνω τις σημαντικές απώλειες που είχε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Μπορεί να κέρδισε στο πολιτικό επίπεδο με την επιμονή του να γίνει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, κάτι που το είδαμε, αλλά οργανωτικά πήγε χάλια. Και αυτό είναι μια συνολική αποτυχία του συστήματος του δημάρχου Αθηναίων που από την ημέρα που εξελέγη δεν φρόντισε πραγματικά να ανοιχτεί, αλλά περιχαρακώθηκε, δεν έκανε νέες συμμαχίες, έσπασαν και οι παλαιές φιλίες όπως με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Το γεγονός ότι πολλοί συνεργάτες του δεν εξελέγησαν έχει προκαλέσει προβληματισμό στο επιτελείο του και στον ίδιο και γίνεται πλέον συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα για να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος.

Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία

Φαίνεται πως ο αέρας της Αιτωλοακαρνανίας, αντί για καθαρό αέρα και ηρεμία, φέρνει γκρίνια και άγχη σε ορισμένα πολιτικά στελέχη όπως μαθαίνω. Υπήρξε τοπικό δημοσίευμα όπου έλεγε ότι δύο υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές «σκοτώθηκαν» στο συνέδριο που έγινε. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο αλλά και στον Γιώργο Καλλιακμάνη, οι οποίοι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους μου διέψευσαν το περιστατικό, το οποίο θεωρούν ότι είναι κατευθυνόμενο από άλλο πολιτικό πρόσωπο της περιοχής. Ένα πρόσωπο το οποίο τροφοδοτεί τα τοπικά μέσα με διαρροές περί δήθεν «άγριας σφαγής» και «εμφυλίου» ανάμεσα στους υποψηφίους του ίδιου του του κόμματος, μου τόνισε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των δύο. Για να σας βοηθήσω σε ποιο πολιτικό πρόσωπο αναφέρεται, σας λέω ότι είναι αρκετά εύκολο να το βρείτε αρκεί να ασχοληθείτε με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Οι πιο πολυδιαφημισμένες εταιρείες μπίρας

Το τηλεοπτικό τοπίο της διαφήμισης στην μπίρα έχει διαχρονικά πρωταγωνιστές. Έτσι, ακόμα και αν η μάχη των μεριδίων στην αγορά δίνεται στα ράφια και τα ψυγεία, η μάχη της προβολής δίνεται εδώ και χρόνια στις οθόνες. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διατηρεί σταθερά το πάνω χέρι, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο μερίδιο διαφήμισης στην τηλεόραση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 2002-2024 προερχόμενα από το ΙΟΒΕ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συγκεντρώνει κατά μέσο όρο περίπου το 70% μεσοσταθμικά της τηλεοπτικής διαφημιστικής παρουσίας του κλάδου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με μέσο μερίδιο 25% στο ίδιο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει παρατηρηθεί η συρρίκνωση της διαφημιστικής πίτας στον κλάδο της μπίρας στην Ελλάδα. Μέχρι το 2014, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κινούνταν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, με το μερίδιό της να προσεγγίζει το 73%. Από την άλλη, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μαζί με τη Ζυθοποιία Μύθος για την περίοδο πριν από τη συγχώνευση των δύο, εμφανίζει αντίστοιχη ανάγνωση με πτώση και αυτή. Την περίοδο 2002-2014 το δικό της μερίδιο ήταν 29%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 25% που καταγράφει την τελευταία δεκαετία. Σε ό,τι αφορά τους μικρότερους παίκτες η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης παραμένει σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, με μερίδιο περίπου 3% το 2024, αν και η πορεία της από το 2015 και μετά χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα. Πριν από το 2010, μάλιστα, δεν είχε ουσιαστικά καθόλου παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο. Ακόμα χαμηλότερα κινούνται η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης και οι λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου, που καταγράφουν περιορισμένα ποσοστά και σαφώς μικρότερη δυνατότητα τηλεοπτικής διείσδυσης.

Ένας παλιός γνώριμος των σούπερ μάρκετ στην μπίρα

Έναν παλιό γνώριμο συνάντησα πριν από λίγες ώρες στην παρουσίαση που έκανε το ΙΟΒΕ για την μπίρα. Ο λόγος για τον Κώστα Μαχαίρα, ο οποίος έχει περάσει από ουκ ολίγα πόστα στα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ήταν παρών με την ιδιότητά του ως μέλος του ΙΟΒΕ. Σας θυμίζω ότι η αξιοσημείωτη επαγγελματική του διαδρομή έφτασε σε ένα από τα πιο καίρια σημεία της το 1997, όταν ο Κ. Μαχαίρας ανέλαβε τα ηνία της ΑΒ Βασιλόπουλος με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μάλιστα, στη διάρκεια της παρουσίας του τον είδα να μιλάει εγκάρδια με αρκετούς παλιούς γνωστούς και φίλους, με τους οποίους κατά καιρούς είχε συνεργαστεί. Είτε από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, είτε από άλλα πόστα όπου κατά καιρούς βρέθηκε.

Πωλείται logistics μετά τους κλυδωνισμούς στη Seagull

Οι πολλές και σημαντικές αναταραχές σε μία από τις παλαιότερα κραταιές εταιρείες στον χώρο των μεταφορών και logistics, της Seagull, έφερε και την εγκατάλειψη των αποθηκών που νοίκιαζε στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Οι οποίες ανήκουν στην Premia. Μαθαίνω λοιπόν ότι η τελευταία έχει μπει σε διαδικασία να πουλήσει το logistics center της Σίνδου. Πρόκειται μάλιστα για ένα περιζήτητο περιουσιακό στοιχείο, καθότι βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή και έχει επιφάνεια πάνω από 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Γι’ αυτό και η Premia έχει προετοιμαστεί να το πουλήσει, βάζοντας ταυτόχρονα και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στα ταμεία της.

Η κοινοπραξία για τις αστυνομικές διευθύνσεις των 56 εκατομμυρίων

Στη σύσταση της κοινοπραξίας που θα αναλάβει το έργο ΣΔΙΤ για τις 5 αστυνομικές διευθύνσεις σε Λευκάδα, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Καρδίτσα και Βέροια, μαθαίνω ότι προχώρησαν οι τρεις ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν πάρει τον διαγωνισμό. Ο λόγος για τις ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕΝΑ για το έργο ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 56 εκατομμύρια ευρώ και το σχήμα έχει κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος. Το έργο μπαίνει σε ράγες και ξεκινά η υλοποίησή του, με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί ως προς το κατασκευαστικό του μέρος σε διάστημα 18 μηνών. Ταυτόχρονα, η κοινοπραξία έχει και το έργο συντήρησης με την παραχώρηση να έχει διάρκεια 30 χρόνων, έως και το 2055.

Γεγονός η εταιρεία-ομπρέλα για το σχολείο στο Ελληνικό

Η σύσταση της Ellinikon International School Μονοπρόσωπη μόλις πριν από λίγες ώρες, όπως με πληροφορούν, σηματοδοτεί ότι το διεθνές σχολείο στο Ελληνικό περνά σε φάση υλοποίησης. Ο λόγος για το διεθνές σχολείο που θα δημιουργηθεί υπό την ομπρέλα της Costeas Geitonas School που έχει εξαγοραστεί από τον διεθνή εκπαιδευτικό όμιλο Inspired Group. Το νέο σχήμα εμφανίζεται με διακριτικό τίτλο Ellinikon School, αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την Olympus Επενδυτική Α.Ε., που καλύπτει το 100% της συμμετοχής. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπαίνουν οι Anthony John Morrison Leitao, NunoFilipe Goncalves Bugarim και Αντώνιος Ταμβάκος, ενώ διευθύνοντες σύμβουλοι αναλαμβάνουν οι Χρήστος Γείτονας και Ζωή Γείτονα, μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες του γνωστού ιδιωτικού σχολείου. Επί της ουσίας το νέο σχολείο που στήνεται στο Ελληνικό θα έχει διεθνές πρόγραμμα καθώς και ελληνικό, προκειμένου να απευθύνεται στο σύνολο των νέων κατοίκων του Μητροπολιτικού Πόλου.

Ξεκίνησε η αποκατάσταση του νέου «αρχηγείου» της Πειραιώς

Σε διαδικασία αποκατάστασης μπήκε το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο του Μεγάρου Σερπιέρη, στην οδό Πανεπιστημίου, το οποίο παλαιότερα ανήκε και στέγαζε τα γραφεία της Αγροτικής Τράπεζας και πλέον ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς. Πληροφορούμαι ότι η τράπεζα ανέθεσε το έργο στην κατασκευαστική Diolkos Development. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του διατηρητέου, συνολικής επιφάνειας 2.919 τετραγωνικών καθώς και την κατασκευή νέου κτιρίου 5.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα πιστοποιηθεί ως βιοκλιματικό. Αυτό θα είναι και το νέο «αρχηγείο» της διοίκησης της Πειραιώς, η οποία θα αποχωρήσει από το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο City Link όπου συστεγάζεται σε γειτονικούς ορόφους με το πολυκατάστημα Attica. Σας θυμίζω ότι σε παρακείμενο κτίριο στην Κοραή, που και αυτό ανήκει στην Πειραιώς, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες με σκοπό να μεταφερθεί μεγάλη μερίδα του διοικητικού προσωπικού της τράπεζας.