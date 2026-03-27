BEAST

Το παρασκήνιο για τα τέσσερα μέτρα

Καλημέρα σε όλους. Τα τέσσερα μέτρα ενίσχυσης των 300 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα από την Κυβέρνηση αποτελούν μια πρόγευση για το δεύτερο μεγάλο πακέτο μέτρων που θα ακολουθήσει μετά το Πάσχα – πιθανότατα στο τελευταίο 10ήμερο του Απριλίου. Αν και γίνεται προσπάθεια για επίσπευση. Η επίσπευση για την πρόγευση με το Fuel pass, την επιδότηση στο ντίζελ, το διπλό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα (τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική) είχε προγραμματιστεί να ανακοινωθεί την επομένη της 25ης Μαρτίου, μαζί με τον νέο κατώτατο μισθό. Η πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Ισπανίας να «αυτονομηθούν» και να μην περιμένουν την Κομισιόν να δώσει το περίγραμμα των μέτρων που θα το εξέταζαν στις αρχές Απριλίου άσκησε πολιτική πίεση στο Μαξίμου, το οποίο έκανε συσκέψεις όλο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου επικρατούσε η άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει την ΕΕ, καθώς η αβεβαιότητα και η ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο και οι πιθανές ελλείψεις σε άλλα προϊόντα αποτελούν πανευρωπαϊκά προβλήματα και όχι κάθε χώρας ξεχωριστά.

Πότε πήρε την απόφαση ο πρωθυπουργός

Οι απόψεις άλλαξαν από το Σάββατο το βράδυ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την πρωτοβουλία την Κυριακή να δώσει πολιτική λύση και παράλληλα να στείλει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιβάλλον είναι αβέβαιο και κατά συνέπεια ρευστό, ενώ η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, ερμηνεύθηκε σαν «λαγός» της ΕΕ επειδή αργούσε να βγάλει οδηγίες. Ο Λαγκαρντ «απείλεισε» με αύξηση επιτοκίων σε περίπτωση πληθωρισμού, στέλνοντας μήνυμα σε παραγωγούς, στη χονδρεμπορική και στη λιανική. Δηλαδή τους είπε: Αν αυξήσετε τις τιμές, θα δανειστείτε ακριβά. Μήνυμα έστειλε και προς τις κυβερνήσεις: Αν χαλαρώσετε δημοσιονομικά, τότε θα δανείζεστε ακριβά και το κόστος εξυπηρέτησης τους χρέους θα γίνει ακριβότερο. Η «απειλή» αυτή δεν φαίνεται ότι έπεισε την Ιταλία και την Ισπανία με την τελευταία να ανακοινώνει μέτρα 5 δισ. ευρώ, μέχρι να δώσει κατευθύνσεις η Κομισιόν. Έτσι, το σενάριο για λήψη μέτρων στις αρχές Απριλίου κατά το Eurogroup και το Ecofin δεν μπορούσε να περιμένει.

Το δεύτερο πακέτο

Τώρα, η κυβέρνηση θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα δέσμη μέτρων ώστε να την εφαρμόσει, αφού η Eurostat επιβεβαιώσει τα στοιχεία του 2025- πρωτογενές πλεόνασμα, ΑΕΠ κλπ. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, το δεύτερο πακέτο μέτρων θα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από αυτό που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. Θα περιλαμβάνει κυρίως φοροαπαλλαγές που θα αγγίζουν και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα περιλαμβάνει μείωση έμμεσων φόρων. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το υπουργείο Οικονομίας και τους τεχνοκράτες ποιο θα ήταν το safe zone για μια πρώτη παρτίδα μέτρων και αυτή κρίθηκε ότι πρέπει να κινηθεί στα 300 εκατ. ευρώ ή στο 1/3 του πρωτογενούς πλεονάσματος που περιμένει η Αθήνα για το 2025. Τα υπόλοιπα μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία με φοροαπαλλαγές και με νέο μείωση φόρων το 2026.

Περί έκτακτης φορολόγησης

Πέρα από την τεχνική προσέγγιση, υπήρξε και η πίεση από τις εξελίξεις του πολέμου. Τα σενάρια που προβλέπουν πραγματικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν από ενεργειακή μέχρι και αγροδιατροφική κρίση. Λύσεις, όπως η αύξηση των επιτοκίων, δεν κάνουν τίποτα όταν υπάρχει πληθωρισμός λόγω ελλείψεων. Επομένως, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ήθελε να έχει προβλέψει τα χειρότερα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό απορρίφθηκε η έκτακτη φορολόγηση των ενεργειακών εταιρειών ή οι επιδοτήσεις της βιομηχανίας. Ήθελαν μια ολιστική αντιμετώπιση που να μην κάνει ασύμφορη την Ευρώπη ως προορισμό αγαθών και ενέργειας (μέσω φορολόγησης ή μείωσης κερδοφορίας.

Καθυστέρηση των πλειστηριασμών

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος, όπου ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας φοβάται, όπως είναι φυσικό, την αβεβαιότητα και τα πιθανότερα κακά σενάρια. Για αυτό ζήτησε από τραπεζίτες και Κυβέρνηση να περιορίσουν τολμηρές κινήσεις και ταυτόχρονα να επιβραδύνουν τους πλειστηριασμούς και επιταχύνουν τις διαδικασίες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε η συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη με Τραπεζίτες χθες, όπου συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών, να μην κινηθούν γρήγορα στους πλειστηριασμούς και σε ό,τι θα μπορούσε να προκαλούσε χρηματοοικονομικό πρόβλημα σε κατάσταση αβεβαιότητα. Σε αυτή την πρακτική, εντάσσεται η καθυστέρηση των διαδικασιών για πλειστηριασμούς, ενώ έγινε σαφές από την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται, ούτε τίθεται θέμα έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών ούτε των εταιρειών ενέργειας ή η οικονομική στήριξη των βιομηχανιών.

Φωνές ζητούν πιο επιθετική πολιτική

Στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής, η ένταση ανεβαίνει καθώς κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται διχασμένα για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί έντονος προβληματισμός για τις επόμενες κινήσεις, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς λόγω του πολέμου. Οι πιέσεις για παροχές εντείνονται, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Κάθε απόφαση ζυγίζεται προσεκτικά, με στόχο να αποφευχθούν λάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν πολιτικά. Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που ζητούν πιο επιθετική πολιτική για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την κατεύθυνση που θα επιλεγεί.

Τα εκλογικά σενάρια

Πάντως και χθες, συνομιλώντας με τουλάχιστον πέντε υπουργούς, διαπίστωσα ότι υπάρχει ενισχυμένη η άποψη για πρόωρες εκλογές. Κάποια στελέχη θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση, ενώ άλλοι την κρίνουν ριψοκίνδυνη. Οι σχετικές εισηγήσεις φαίνεται να έχουν πέσει στο τραπέζι, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφής απόφαση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Βέβαια, όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός η κόκκινη γραμμή είναι ο Μάιος. Εάν έως τότε το κλίμα δεν είναι καλό και δεν αλλάζει δραματικά οι κάλπες είναι προ των πυλών με τις υποκλοπές να είναι ένα βασικό στοιχείο.

Έρχεται κοινοβουλευτικό τριήμερο – φωτιά;

Μαθαίνω ότι για την προσεχή Παρασκευή προσανατολίζεται η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου με τη φημολογία να φουντώνει ότι σκέφτεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης να μετατρέψει τη συζήτηση σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, για την οποία χρειάζεται και τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κρίνω από τον συντονισμό το τελευταίο διάστημα των δύο κομμάτων σε επίπεδο ανακοινώσεων για τις υποκλοπές θα έλεγα ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια σύμπραξη για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε αυτόματα τριήμερη μάχη στη βουλή σε επίπεδο αρχηγών και καταλαβαίνετε τι ροντέο θα στηθεί δεδομένου ότι έχουν μαζευτεί πολλά καυτά ζητήματα, τα οποία προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους.

Παίζουν στα ζάρια θέματα ασφαλείας

Δεν ξέρουμε πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται στην αντιπολίτευση, βέβαια, και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετούν ισχυρισμούς ενός καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό κατηγορούμενου για να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική σκηνή σε δικαστήριο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι επικίνδυνο να ανοίγει κανείς θέματα εθνικής ασφάλειας ελαφρά την καρδία. Ο Παύλος Μαρινάκης το έθεσε όσο πιο κομψά μπορούσε στέλνοντας μήνυμα στους θιασώτες των σεναρίων και των αφηγημάτων που δεν διστάζουν να παίζουν στα ζάρια θέματα ασφαλείας. Τον άκουσα να μιλά για ένα «μοτίβο» που ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και απλά διαφέρει το θέμα. «Πιάνουν ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, είτε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, είτε το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων» και έτσι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί όπως είπε δεν μπορούν την πολιτική αντιπαράθεση αφού δεν έχουν προτάσεις και σχέδιο. Αν πάντως δει κανείς τη μεγάλη εικόνα δύσκολα θα διαφωνήσει, τουλάχιστον ως προς την τακτική της αντιπολίτευσης.

Λεπτές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο του οποίου αρχίζει σήμερα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Τάε Κβον Ντο με ομιλία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και εύθραυστες στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς το άρθρο 13 του κείμενου της διακήρυξης που θα κατατεθεί στο συνέδριο, φαίνεται πως αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θέλει να διατυπωθεί «όσο πιο καθαρό γίνεται πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία». Εάν, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η διατύπωση περί της μη συνεργασίας με τη ΝΔ είναι καθαρή και δεν χωρεί παρερμηνείες ή δεύτερες συζητήσεις, τότε η πλευρά του Χ. Δούκα θα αποσύρει την πρότασή της να τεθεί σε ψηφοφορία η συγκεκριμένη θέση.

Συνάντηση Δούκα – Σκανδαλίδη

Επ’ αυτού ο Χ. Δούκας συναντήθηκε με τον Κώστα Σκανδαλίδη που θα είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου ως ιστορικό στέλεχος. Γιατί έγινε η συνάντηση; Διότι ο Κ. Σκανδαλίδης έχει αναλάβει να γράψει το συγκεκριμένο κείμενο που θα αποτελεί και την εθνική στρατηγική του κόμματος που θα παρουσιάσει η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη. Το άρθρο 13 ουσιαστικά αναφέρει πως πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της ΝΔ και της πολιτικής της.

Μαζεύουν κόσμο για το Συνέδριο

Μεγάλη κινητοποίηση έμαθα από τη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου το γήπεδο στο Φάληρο να είναι κατάμεστο και όχι μόνο μία ημέρα αλλά και τις τρεις που θα διαρκέσει το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. «Να έρθετε μιλάει ο πρόεδρος» λένε στα τηλέφωνα μιλώντας με ψηφοφόρους τους κόμματος, με τις τοπικές να βρίσκονται όλο το τελευταίο διάστημα σε αναβρασμό και αυτό γιατί είναι στοίχημα για την ηγεσία του κόμματος να περάσει μήνυμα ενότητας με το σύνθημα για «πολιτική αλλαγή» να κυριαρχεί. Εν τω μεταξύ, η συζήτηση σε εσωκομματικό επίπεδο περιστρέφεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης για το πώς αποτυπώνεται η στάση του κόμματος «απέναντι στον ιδεολογικό αντίπαλο που είναι η ΝΔ» με τον Δούκα να επιμένει σε ρητή δέσμευση για μη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ και τον Γερουλάνο να τονίζει ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Παρών ο Βενιζέλος

Πάντως στο συνέδριο θα δούμε και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συναντήθηκε με τον Ν. Ανδρουλάκη και συμφώνησε να αποδεχθεί την πρόσκληση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να παραστεί στο συνέδριο και να μιλήσει μεταξύ άλλων και για τις υποκλοπές. Δεν θα είναι παρών όμως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και το κόμμα θα εκπροσωπήσει ο γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός, ενώ δεν θα δούμε και τον Αλέξη Χαρίτση που παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Στο συνέδριο όμως θα πάει ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς και μεταβατικός πρόεδρος Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Η περίπτωση Σεβαστάκη στο ΠΑΣΟΚ

Θυμάστε το όνομα του Δημήτρη Σεβαστάκη που είχε ακουστεί έντονα στα πρώτα σενάρια για την αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και για τον οποίο είχε αναφέρει και η στήλη; Μπορεί «λευκός καπνός» να μην βγήκε ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο κύμα ανακοινώσεων, όμως από την Χαριλάου Τρικούπη με ενημέρωσαν ότι οι γέφυρες κάθε άλλο παρά έχουν κοπεί. Μαθαίνω πως στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη η άποψη για τον πρώην βουλευτή και μετριοπαθή πολιτικό παραμένει εξαιρετική Έμπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος, μάλιστα, μου έλεγε με νόημα οι επαφές συνεχίζονται αν και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον «γάμο»; Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η λεπτή γραμμή μεταξύ εκτίμησης και τελικής δέσμευσης απαιτεί χρόνο.

Η Πέρκα πρόεδρος

Και επειδή αναφέρθηκα στη Νέα Αριστερά, να σημειώσω, όπως έμαθα από καλή πηγή, ότι αύριο ή την Κυριακή θα ανακοινωθεί ποιο πρόσωπο θα ηγηθεί της ΚΟ. Τελικά, επικεφαλής της Κ.Ο. θα είναι η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα που είναι της πιο αριστερής τάσης και έχει άριστη σχέση με τον Γ. Σακελλαρίδη, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την παλαιά φρουρά, όπως τους Νίκο Βούτση, Δημήτρη Βίτσα, Δημήτρη Θοδωρή Δρίτσα, Πάνο Σκουρλέτη και Νίκο Φίλη.

Ο Γιαννίτσης στο Προεδρικό

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση έγινε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο καθώς την πόρτα του γραφείου του Κωνσταντίνου Τασούλα πέρασε ο Τάσος Γιαννίτσης. Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ είχε μια πολύ παραγωγική, όπως έμαθα, συζήτηση με τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα που δεν έδειξε να επηρεάζεται από τα πολλά αρνητικά σχόλια, για το ανθρώπινο σαρδάμ που έκανε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει, όπως έμαθα, ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο, τη διαδρομή και συνολικά την προσωπικότητα του Τ. Γιαννίτση και ήταν από τους πρώτους που αγόρασαν τον περασμένο Ιούνιο το βιβλίο του Τ. Γιαννίτση, «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία».

Με εταιρεία επενδύσεων στην Αθήνα η νέα επιχειρηματική κίνηση Κασσελάκη

Μαθαίνω ότι μόλις πριν λίγες ώρες δημιουργήθηκε μία νέα εταιρεία επενδύσεων, με επικεφαλής τον Στέφανο Κασσελάκη. Ο άλλοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία «Ethra Group Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων». Η ίδρυση της εταιρείας έγινε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, ενώ από τα έγγραφα προκύπτει ότι ο Κασσελάκης εμφανίστηκε ενώπιον της αρμόδιας συμβολαιογράφου και ως εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας Ethra Group Partners, η οποία έχει συσταθεί στο Τέξας. H εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών και διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, δηλαδή σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον χώρο των επενδύσεων, των συμμετοχών και δυνητικά της διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων. Το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται όχι μόνο ως φυσικό πρόσωπο αλλά και ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της αμερικανικής LLC ενισχύει την εικόνα ενός μοντέλου όπου η προσωπική του παρουσία συνδέεται άμεσα με ένα ευρύτερο εταιρικό σχήμα, αυτό της εταιρείας με έδρα το Τέξας.

Πού θα φτάσει η Quest του Φέσσα με τον Φουρλή;

Στα πηγαδιάκια της αγοράς συζητείται αρκετά τον τελευταίο καιρό η σταδιακή ενίσχυση της συμμετοχής της Quest στη Φουρλής. Πολλοί είναι εκείνοι μάλιστα που υποστηρίζουν ότι η κίνηση του Θεόδωρου Φέσσα δεν σταματά στο 10,5% που έχει αποκτήσει έως τώρα, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερο βάθος και ορίζοντα. Άλλωστε, από το 5,05% που είχε δηλωθεί πριν από λίγες εβδομάδες, το ποσοστό ανέβηκε γρήγορα κοντά στο 8,5%, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε επίσημα η άνοδος στο 10,5%. Όσοι γνωρίζουν τον Φέσσα επιμένουν ότι δεν κινείται χρηματιστηριακά για λόγους απλής διασποράς χαρτοφυλακίου, αλλά όταν μπαίνει σε μια εταιρεία το κάνει με σαφή στρατηγική στόχευση. Γι’ αυτό και στην αγορά ακούγεται πλέον όλο και πιο έντονα ότι η Quest είναι πιθανό να συνεχίσει τις αγορές μετοχών στη Φουρλής για να κινηθεί όχι μόνο πάνω από το 10%, αλλά ακόμη και προς την περιοχή του 15%, ίσως και υψηλότερα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη Χατζηστεφανή

Τον ιδανικό υποψήφιο για εμπορικό διευθυντή στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αυτό της εταιρείας καλλυντικών Rodial, πληροφορούμαι ότι ψάχνει η κριτής του Dragon’s Den, Μαρία Χατζηστεφανή. Με βάση τα όσα η ίδια επικοινωνεί, δεν αναζητά απλώς ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος για τη Rodial, αλλά έναν άνθρωπο με έντονο εμπορικό ένστικτο, απόλυτη προσήλωση στα αποτελέσματα και πραγματική διάθεση να λειτουργεί σαν ιδιοκτήτης της δουλειάς του. Η έμφαση δεν δίνεται μόνο στην εμπειρία ή στον τίτλο, αλλά κυρίως στη νοοτροπία. Η Χατζηστεφανή αναζητά κάποιον που να παρακολουθεί στενά τους αριθμούς, να αντιδρά γρήγορα όταν χρειάζεται, να μην αντιμετωπίζει τους στόχους ως κάτι σχετικό και να μπορεί να συνδυάζει στρατηγική σκέψη με καθημερινή πρακτική δράση. Το μήνυμα είναι ότι η θέση δεν προορίζεται για κάποιον που αρκείται στη διοίκηση μιας ομάδας από απόσταση ή που αναζητά ένα προβλέψιμο και άνετο επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά για ένα στέλεχος που αντέχει την πίεση, κινείται με ταχύτητα και αποδίδει σε ένα απαιτητικό, επιχειρηματικό πλαίσιο.

Από τον μπασκετικό Ολυμπιακό και τη Σάκκαρη, στους Knicks ο Τσάκος

Αποτύπωμα στον αθλητισμό συνεχίζει να «χτίζει» ο όμιλος Τσάκου, ο οποίος μετά τις κινήσεις με τον μπασκετικό Ολυμπιακό και τη Μαρία Σάκκαρη, περνά πλέον και στην αμερικανική σκηνή, κλείνοντας νέο dealμε τους New York Knicks στο NBA. Η νέα συνεργασία ανακοινώθηκε από τη Madison Square Garden SportsCorp., η οποία γνωστοποίησε πολυετή συμφωνία με την TEN Ltd του ομίλου Τσάκου, εντάσσοντας την εταιρεία ως επίσημο συνεργάτη των Knicks. Το brand της TEN θα αποκτήσει παρουσία σε προβεβλημένα σημεία της ομάδας, με διαφημίσεις στο Madison Square Garden και προβολή σε premium θέσεις κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων. Πρόκειται για μία κίνηση διαβάζεται ως ακόμα ένα βήμα σε μια στρατηγική που δεν περιορίζεται στη ναυτιλία, αλλά επενδύει συστηματικά και στην αθλητική «βιομηχανία». Μετά την παρουσία δίπλα σε ισχυρά ελληνικά αθλητικά σύμβολα και αθλητές ο Τσάκος πηγαίνει τώρα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σήματα του παγκόσμιου αθλητισμού, ανοίγοντας δίαυλο με το NBA και το αμερικανικό κοινό.

Οι εκθέσεις και η τουριστική τους διάσταση

Ισχυρό αποτύπωμα στην τουριστική κίνηση και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα αφήνει ο εκθεσιακός κλάδος στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) στη διάρκεια του 2025. Η έρευνα έγινε με τη συμμετοχή 2.466 ατόμων από 61 χώρες. Από αυτούς, οι 2.141 ήταν επισκέπτες εκθέσεων και οι 325 εκθέτες, αποτυπώνοντας το εύρος και τη διεθνή διάσταση της αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκθέσεις λειτουργούν ως σταθερός πόλος έλξης επισκεπτών και επιχειρηματικών αποστολών. Κάθε χρόνο, οι διοργανώσεις στην Ελλάδα προσελκύουν κατά μέσο όρο περίπου 895.000 επισκέπτες, εκ των οποίων περισσότεροι από 45.000 προέρχονται από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, στις εκθέσεις συμμετέχουν ετησίως περίπου 12.500 εκθέτες, με περίπου 1.250 από αυτούς να είναι διεθνείς. Η κινητικότητα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά μεταφέρεται άμεσα στην τουριστική βιομηχανία. Η έρευνα καταγράφει ότι 6 στους 10 επισκέπτες ταξιδεύουν στον τόπο διεξαγωγής της έκθεσης μαζί με συνοδούς, γεγονός που πολλαπλασιάζει την επίδραση σε ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και τοπικές υπηρεσίες.

Κινήσεις στα μίντια

Σημαντικές κινήσεις γίνονται στα μίντια το τελευταίο διάστημα. Ο όμιλος Bright εξαγόρασε το ένα τρίτο της Real του Νίκου Χατζηνικολάου, συμφωνία Κυριακού, Βαρδινογιάννη και Μαρινάκη για νέα συνδρομητική τηλεόραση, έμαθα πως μήλο της έριδας για επιχειρηματίες, έχει γίνει δυναμικό – ανερχόμενο οικονομικό site. Αρέσει όχι μόνο για την προσέγγιση της επικαιρότητας αλλά γιατί χαρακτηρίζεται ανεξάρτητο.