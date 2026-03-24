Τι είπε ο Πλακιάς στην Καρυστιανού

BEAST

Δεν υπάρχουν απεριόριστες αντοχές

Καλημέρα σε όλους. Η χθεσινή ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μια κίνηση που είχε αποφασιστεί εδώ και λίγες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η στήλη σας είχε από χθες προϊδεάσει τι θα γίνει και απλώς ήταν θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις της πρώτης παρτίδας μέτρων. Θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, ανάλογα την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα πάνε οι τελευταίες επαφές των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλαδή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά η καλή πηγή μου επέμεινε χθες πως δεν υπάρχουν απεριόριστες αντοχές.

Η αμυντική θωράκιση

Πέρα όμως από τις οικονομικές αντοχές και τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, υπάρχει και η εθνική άμυνα. Σε αυτό το πλαίσιο χθες έγινε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, όπου και δόθηκε, παρουσία και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, το «πράσινο φως» για πακέτο ύψους 5 δισ. ευρώ. Υπάρχει το εξής ενδιαφέρον σημείο από τη χθεσινή συνεδρίαση: η επισφράγιση της ενίσχυσης της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, καθώς η Ελλάδα θα αγοράσει από το Ισραήλ αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, αλλά και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, καθώς θα υπάρξει και αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 block 50 στην έκδοση Viper.

Σε περιοδείες ο Μητσοτάκης

Και να πάμε και στις περιοδείες που συνεχίζει ο πρωθυπουργός, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιθεωρήσει διάφορα έργα που γίνονται στην πόλη. Καλή πηγή μού είπε ότι είναι μια ακόμα στοχευμένη περιοδεία σε περιοχή που η ΝΔ έχει απώλειες από τα δεξιά της. Όμως λόγω της στάσης της κυβέρνησης στον πόλεμο, ανακάμπτει και επαναπατρίζονται ψηφοφόροι που είχαν μετακινηθεί σε κόμματα, δεξιά της ΝΔ. Μου είπε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος ότι ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις περιοδείες του το επόμενο διάστημα, θέλοντας να κερδίσει πίσω ψηφοφόρους που έχει χάσει η ΝΔ προς τα δεξιά.

False Alarm λόγω ψηφοδελτίων

Μπορεί επισήμως να διαψεύδεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητείται στο παρασκήνιο. Μάλιστα το γεγονός ότι έχει ήδη γίνει μια πρώτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τους στενούς του συνεργάτες για «τρέξουν» την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ζητώντας τους να υπάρχει έντονος αέρας ανανέωσης σε αυτά, για πολλούς βουλευτές σήμανε συναγερμός στη λογική ότι θα μπορούσε να υπάρξει αιφνιδιασμός. Πάντως, το σήμα που έχει δοθεί είναι να ριχτούν όλοι -δηλαδή και οι νυν εξωκοινοβουλευτικοί- στη μάχη του σταυρού και αυτό γιατί στον πρώτο γύρο των εκλογών -όπου όλα κρίνονται- καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Στη λογική αυτή, δηλαδή της συσπείρωσης, κινούνται και τα προσυνέδρια της ΝΔ, με το επόμενο να λαμβάνει χώρα την πρωταπριλιά στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ εκτός από την περιοδεία του πρωθυπουργού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχει κυκλωθεί και η Χίος ως ο επόμενος σταθμός. Πάντως, ο πληροφοριοδότης μου από την Ηρώδου Αττικού επιμένει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για πρόωρες κάλπες, εξηγώντας ότι η κινητικότητα αυτή που επιδεικνύεται έχει λογική, γιατί όπως μου είπε: «Ο Πρόεδρος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…».

Τι είπε ο Πλακιάς στην Καρυστιανού

Η χθεσινή πρεμιέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, δεν ξεκίνησε δυστυχώς όπως έπρεπε. Η αίθουσα που τελικά αποδείχθηκε μικρή για μία τέτοια δίκη, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση και αναβρασμός, με συνέπεια το κλίμα να είναι πολεμικό. Η οικογένεια Πλακιά, που έχασε τρία κορίτσια εκείνο το μοιραίο βράδυ, δεν άντεξε στη θέα των κατηγορουμένων. Ξέσπασαν κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα, με τη φράση «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου». Ωστόσο, υπήρξε μία σκηνή που λίγοι την κατάλαβαν και ακόμα πιο λίγοι την άκουσαν. Αναφέρομαι στον διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έγιναν τα σύμβολα αυτού του αγώνα: τον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καρυστιανού. Ο Νίκος Πλακιάς, φανερά φορτισμένος, εξαπέλυσε μια προσωπική επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας της, «είσαι πολιτικός, ήρθες για τους ψήφους, σήκω φύγε από εδώ», δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι μεταξύ τους σχέση εδώ και καιρό έχει πλέον λάβει τέλος. Δυστυχώς ο άνθρωπος μας που ήταν μπροστά στο περιστατικό δεν κατάφερε να ακούσει το τι ειπώθηκε από τα χείλη της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά όπως έχει πει κατά το παρελθόν η ίδια, τοποθετεί την πολιτική της δράση ως αναγκαίο εργαλείο για την άρση της ασυλίας και την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί ευθύνης υπουργών.

Το μέτρο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση

Απόδειξη της ουσιαστικής και συστηματικής δουλειάς που γίνεται στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον Τάκη Θεοδωριάκο, θεωρείται η ευρεία αποδοχή ανάμεσα στους πολίτες, που γνωρίζει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις τελευταίες μέρες και είδαν το φως της δημοσιότητας, εφτά στους δέκα πιστεύουν ότι το μέτρο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι ο Τ. Θεοδωρικάκος λειτουργεί αποτελεσματικά, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, αυτό της αισχροκέρδειας, εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε αυτή την εικόνα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή αυτή, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις, είναι διακομματική, μια και οι θετικές γνώμες για το μέτρο του πλαφόν καταγράφονται πλειοψηφικά στο σύνολο των ψηφοφόρων των κομμάτων.

Η συνάντηση Ευκλείδη – Γαβριήλ, παρουσία Σκουρλέτη

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση έγινε χθες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου στα Εξάρχεια. Εκεί, ο πρώην υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον Πάνο Σκουρλέτη και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, λίγο πριν από την παραίτηση -εκτός απρόοπτου σήμερα- του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Η στήλη έμαθε ότι οι τρεις τους συζήτησαν τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα με δεδομένο ότι ο Γ. Σακελλαρίδης θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει μεταβατικός πρόεδρος μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας.

Σε άλλη τροχιά Παππάς και Πολάκης

Και επειδή αναφέρομαι στα της Νέας Αριστεράς να πάω και στο ΣΥΡΙΖΑ όπου σας έγραψα χθες αναλυτικά για την επικράτηση της προεδρικής ομάδας υπό τον Σωκράτη Φάμελλο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η πληροφορία που μου ήρθε και αφορά τη σχέση Νίκου Παππά και Παύλου Πολάκη. Επιβεβαίωσα ότι δεν υπάρχει συμμαχία, ούτε κοινή γραμμή πλεύσης και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα μεταδίδονται κατά καιρούς περί κοινής ομάδας και ταύτισης απόψεων. Έχουν διαφορετική προσέγγιση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για το θέμα των συνεργασιών και των συμμαχιών. Ο Ν. Παππάς μου είπαν πως είναι πολύ κοντά και στηρίζει την πρόσφατη κίνηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και το πλαίσιο που έβαλε με την επιστολή του για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο σχετικά με τις συμμαχίες και συνεργασίες.

Η αιχμή στον Πολάκη

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το ενδιαφέρον μονοπώλησε η κατάθεση του «οδικού χάρτη» από τον Παύλο Πολάκη. Πρόκειται για ένα κείμενο προτάσεων με ορίζοντα δύο μηνών για τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο συγκέντρωσε τις υπογραφές 35 μελών του οργάνου. Δεν θα ήθελα όμως να σταθώ στην πρόταση του πολιτικού από την Κρήτη, αλλά στην αναφορά του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο εκπρόσωπος Τύπου, σχολιάζοντας την κίνηση αυτή, χαρακτήρισε χαριτολογώντας την πρωτοβουλία ως το «κείμενο των 53», αντιστρέφοντας ουσιαστικά το νούμερο των 35 με συνέπεια να υπάρξει σούσουρο. Η ατάκα του εκπροσώπου τύπου της πλατείας Κουμουνδούρου μπορεί να ακούστηκε ως αστείο, αλλά έκρυβε πολιτική αιχμή. Η σύγκριση της ομάδας Πολάκη με την πάλαι ποτέ «Ομπρέλα» και τους «53» του Ευκλείδη Τσακαλώτου δεν ήταν κομπλιμέντο. Όπως μου είπε ο άνθρωπος που μου το μετέφερε, ήταν μια υπενθύμιση της περιόδου που οι «53» αποτελούσαν την εσωκομματική αντιπολίτευση που «ροκάνιζε» την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Τι έκανε στη Νάξο ο Καραμέρος

Αν ρωτήσεις τον Σωκράτη Φάμελλο για το τι κάνουν οι βουλευτές του, ειλικρινά περισσότερα ξέρω εγώ παρά ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα λοιπόν που γινόταν η κεντρική επιτροπή του κόμματος όπως σας ανέφερα παραπάνω, ο Γιώργος Καραμέρος εθεάθη στην Νάξο να συνομιλεί με στελέχη του προοδευτικού χώρου. Όπως έμαθα πήγε απλά για συζήτηση όπως μου ανέφεραν τοπικά στελέχη που τον είδαν, όπως ο γνωστός πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συναιτερισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης ο οποίος είναι «φόλα» ΠΑΣΟΚ.

Πόρτα από Φάμελλο σε Ανδρουλάκη

Να σημειώσω ότι χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έριξε «πόρτα» στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Σ. Φάμελλος δεν δέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να παραστεί στο συνέδριο και να συμμετάσχει στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Δεν αρνείται γενικά τις προσκλήσεις, αν και σημειώνει και αυτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρξε ανταπόκριση από το ΠΑΣΟΚ και αφήνει ανοικτό να υπάρξει κοινή παρουσία σε άλλη εκδήλωση μελλοντικά. Για να ξέρετε στο συνέδριο, τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει ο γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός, ενώ τη Νέα Αριστερά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα μετά τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, αν και στη Χαριλάου Τρικούπη ήθελα να είναι παρών ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Κερκίδα» για Γιαννακούρα

Πέρασα από τη Βουλή χθες μια βόλτα και έπεσα πάνω στον Βαγγέλη Γιαννακούρα. Ποιος είναι; Για όσους δεν ξέρουν και είναι πολλοί, πρόκειται για το νέο βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ που πήρε τη θέση του παραιτηθέντος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ο Γιαννακούρας ορκίστηκε χθες και είδα πως ήταν στα θεωρεία περίπου 50 φίλοι του από την Αρκαδία και μετά τους εντόπισα και στο καφενείο της Βουλής.

Μια θλιβερή εικόνα

Πέρασε κάπως στα ψιλά ο Γιάνης Βαρουφάκης και τα όσα είπε στη Χουριέτ για την Τουρκία και την Ελλάδα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε κάτι. Ότι ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 ήταν το asset του Αλέξη Τσίπρα κάτι που έσπευσε να θυμίσει ο Παύλος Μαρινάκης κληθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει τα όσα είπε. «Όλη αυτή η θλιβερή εικόνα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες δηλώσεις και τοποθετήσεις» σημείωσε, «μας κάνει να αναλογιστούμε πώς είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός -ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα- που αξιολόγησε, ότι ο άνθρωπος αυτός με την πορεία αυτή, θα μπορούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας μας, να γίνει ένας εκ των πρώτων τη τάξει υπουργών, μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο- δεν έχει βγει να απολογηθεί για αυτές τις επιλογές». Όχι τίποτε άλλο αλλά να τώρα που ετοιμάζονται να τον επαναφέρουν -τον Τσίπρα- στην κεντρική πολιτική σκηνή καλό θα ήταν δούμε τις επιλογές του σε σχέση με το σήμερα και το γεγονός πως ο υπουργός Οικονομικών της χώρας επί Μητσοτάκη είναι και πρόεδρος του Eurogroup…

Οι πανηγυρισμοί Δούκα για Παρίσι

Εντάξει έχουμε λίγα 24ωρα να αρχίσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω εάν θα πανηγυρίσει ή όχι ο Χάρης Δούκας. Πάντως, χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε χαρούμενος και μας το έδειξε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, καθώς χαιρέτησε τη νίκη του Σοσιαλιστή Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στις δημοτικές εκλογές στο Παρίσι. Ο Γκρεγκουάρ κέρδισε άνετα την υποψήφια της Δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, Ρασιντά Ντατί. Πριν 40 μέρες περίπου είχε πάει στο Παρίσι ο Χ. Δούκας και συμμετείχε στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας για τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου, με θέμα «Κοινές Μάχες – Προκλήσεις για τη Δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή».

Το ταξίδι του Ανδρουλάκη στην Κύπρο

Θυμάστε που η στήλη σας είχε προϊδεάσει για το ταξίδι του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κύπρο αμέσως μετά τις Βρυξέλλες; Είχαμε πει για την Παρασκευή, αλλά τελικά το ραντεβού με τον Νίκο Χριστοδουλίδη πήρε μια μικρή παράταση τεσσάρων ημερών. Ο λόγος δεν ήταν ούτε ο καιρός, ούτε οι πτήσεις, αλλά η υπόθεση των υποκλοπών που ήθελε να δώσει βάση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα είναι κυριολεκτικά «in and out» όπως με ενημέρωσαν – αναχώρηση σήμερα το χάραμα στις επτά το πρωί και επιστροφή το μεσημέρι. Ο Ανδρουλάκης θέλει να κλείσει το διπλωματικό μέτωπο με τον κύπριο πρόεδρο, αλλά το μυαλό του είναι ήδη στο απόγευμα, όπου θα τον βρει κατευθείαν στη Χαριλάου Τρικούπη καθώς τον περιμένει η Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Η δημοτική συγκοινωνία

Η επίσημη πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια για αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία στον Δήμο Αθηναίων, μιλάει για έναν στόλο 17 ηλεκτρικών λεωφορείων και ένα δίκτυο 4 γραμμών που καλύπτει 40 χιλιόμετρα μήκους. Ο Δήμος επιχειρεί να καλύψει τις «λευκές τρύπες» της τοπικής προσβασιμότητας με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η αρχική πρόταση μιλούσε για επτά γραμμές ενώ το μεγάλο στοίχημα της βιωσιμότητας του εγχειρήματος κρύβεται στην απόφαση για δωρεάν μετακίνηση των δημοτών κατά τον πρώτο χρόνο. Αν το μοντέλο αποδώσει, η Αθήνα θα αποκτήσει επιτέλους έναν συγκοινωνιακό βραχίονα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΟΑΣΑ.

Νέα εταιρεία για τον Mr Nobacco

Ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την εταιρεία ηλεκτρονικών τσιγάρων Nobacco στην Ελλάδα. Και που πριν την έλευση των θερμαινόμενων ράβδων η εταιρεία του ήταν κυρίαρχη στον τομέα των εναλλακτικών προϊόντων του τσιγάρου. Αυτή τη φορά ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο άνθρωπος που στην αγορά έχει ταυτιστεί με τη Nobacco έκανε μία νέα κίνηση, καθώς προχώρησε στην ίδρυση της «Soopranos Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα το Κορωπί και μετοχικό κεφάλαιο 40.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας εμφανίζεται να καλύπτει το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου, κατέχοντας το 100% της εταιρείας, δηλαδή 4.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Ενδιαφέρον όμως δεν έχει η ίδρυση της εταιρείας, αλλά κυρίως το εύρος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το καταστατικό της. Η Soopranos δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή και χονδρική εμπορία υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, αλλά βασίζεται σε μια πολύ πιο ανοιχτή επιχειρηματική αρχιτεκτονική. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, η χονδρική εμπορία σχετικών προϊόντων, το χονδρικό εμπόριο ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκαταστάτων, η παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού, αλλά και υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων.

H «παρέκκλιση» και το Commercial Hub στο Ελληνικό

Η πρόσφατη απόφαση αναθεώρησης της άδειας για το Commercial Hub του Ελληνικού, που ουσιαστικά έρχεται να διευθετήσει τα πράγματα σε σχέση με τις συνθήκες που έφερε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και η τοποθέτηση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας για κάποιες από τις διατάξεις του, φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο της κατασκευής. Άνθρωπος που παρακολουθεί από κοντά το έργο και έχει ενδιαφέρον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, μου έλεγε ότι το αργότερο μέσα στους δύο επόμενους μήνες θα έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια, η οποία θα δίνει οριστικά το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η κατασκευή. Βέβαια, για να δούμε να υψώνονται κτίρια στο Ελληνικό, θα πρέπει το έργο να φτάσει σε επίπεδο πλάκας ισογείου. Κάτι που όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο είναι κάτι που απαιτεί κάτι περισσότερο από 12 μήνες για να συμβεί. Ωστόσο, με την αναθεώρηση της αρχικής άδειας, μπήκε σε τάξη μία «παρέκκλιση», η οποία ήταν απαραίτητο να διευθετηθεί για να προχωρήσει το έργο στην οριστική του αδειοδότηση.

Οι νέες κινήσεις του Λασκαρίδη στη Νότια Κορέα

Η Lavinia Tankers του Πάνου Λασκαρίδη, ακούγεται ότι έχει πλέον ανοίξει για τα καλά «παρτίδες» με τη Νότια Κορέα. Κι αυτό γιατί έχει κάνει τρεις παραγγελίες για δεξαμενόπλοια suezmax στα ναυπηγεία Daehan Shipbuilding της Νότιας Κορέας. Οι πρώτες δύο έγιναν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ μόλις χθες προστέθηκε και τρίτο suezmax 157.000 dwt, με αξία γύρω στα 89 εκατ. δολάρια. Για τα δύο πρώτα οι παραδόσεις είναι προγραμματισμένες γύρω στον Απρίλιο του 2029, ενώ το τρίτο αναμένεται τον Ιούνιο του 2029. Στην αγορά επίσης ακούγεται ότι η εταιρεία σχεδιάζει και τέταρτο suezmax στο ίδιο ναυπηγείο, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη.

H διάδοχος της Tupperware μετά την άτακτη υποχώρηση από την Ελλάδα

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τη στιγμή που η Tupperware ανακοίνωνε ότι σταματάει την παραγωγή στην Ελλάδα και κλείνει το εργοστάσιο. Μάλιστα, η εκκαθάριση της εταιρείας έδειξε ζημιές πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Η ιστορική εταιρεία τάπερ που μπήκε σε όλα τα σπίτια, αποφάσισε να επανέλθει με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά, δημιουργώντας μία εμπορική εταιρεία, στην οποία έχει μετοχική συμμετοχή κατά το ένα τρίτο και ο Βλάσης Γκούμας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Tupperware στην Ελλάδα. Η νέα εταιρεία, Mediterra Global, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς αναδιοργάνωσης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Tupperware και αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή, εμπορική εκπροσώπηση και διάθεση του συνόλου της γκάμας της εταιρείας στην Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία. Έδρα της είναι η Ακαδημίας 4. Εκεί δηλαδή όπου βρίσκονταν και τα γραφεία της Tupperware στη χώρα μας.

Δύο νέοι παίκτες στα έτοιμα γεύματα

Για τον Σκλαβενίτη το ήξερα ότι θα μπει στα έτοιμα γεύματα, από τη στιγμή που εξαγόρασε τη Σπιτική Κουζίνα από τον Νίκο Σαλαπατάρα. Αυτό που δεν ήξερα, ήταν ότι ένας ακόμα παίκτης με προηγούμενη θητεία στο χώρο αυτόν, ονόματι Βασίλης Σίνης, έχει κάνει μία ακόμα εταιρεία με καταστήματα σε αυτόν το χώρο του έτοιμου μαγειρευτού, με την ονομασία Yummy Mommy. Ο Σκλαβενίτης, που επενδύει πολλά εκατομμύρια σε αυτό το πεδίο από την άλλη, ετοιμάζεται για πρεμιέρα στο Σύνταγμα με το πρώτο κατάστημα, το οποίο θα λειτουργήσει στις 26 Μαρτίου. Από την άλλη το Yummy Mommy του Σίνη έχει ήδη ανοίξει τέσσερα καταστήματα, δύο στον Πειραιά, ένα στη Γλυφάδα και ένα στην Καλλιθέα και ετοιμάζει δύο ακόμα σε Αιγάλεω και στην οδό Ξενίας στην Αθήνα. Αναπτυσσόμενος με το μοντέλο franchise. Μεγάλη κινητικότητα διακρίνω στον κλάδο ομολογουμένως, καθώς οι επιχειρήσεις που ανοίγουν δραστηριότητα σε αυτόν, έρχονται να καλύψουν τους γρήγορους ρυθμούς ζωής, προσφέροντας έτοιμο προϊόν σε χαμηλή τιμή.

Η νέα εταιρεία του Aktor για την τεχνητή νοημοσύνη

Η ίδρυση της εταιρείας Aktor AI δείχνει ότι ο όμιλος Aktor θέλει να περάσει από τη γενική συζήτηση περί τεχνητής νοημοσύνης σε πιο οργανωμένη επιχειρηματική αξιοποίηση. Συστήνοντας τη νέα μονοπρόσωπη ΑΕ, με έδρα την Παιανία και αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, λογισμικό, online διάθεση software, βάσεις δεδομένων, έρευνα και δικαιώματα χρήσης. Αυτό δείχνει πρόθεση να χτιστεί πλατφόρμα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και όχι απλώς μια εσωτερική δομή υποστήριξης. Πρόεδρος της νέας εταιρείας είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Και διευθύνων σύμβουλος ο Βασίλης Τουλιάς, επικεφαλής του τεχνολογικού τμήματος του ομίλου (Chief Technology Officer) και ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης. Κίνηση που λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι μεγάλοι όμιλοι αναζητούν νέο αφήγημα πέρα από κατασκευές και ενέργεια, επενδύοντας σε ψηφιακές δραστηριότητες με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Η πλήρης κάλυψη του κεφαλαίου από τη μητρική επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κεντρική επιλογή του ομίλου. Το στοίχημα τώρα είναι αν η Akotr AI θα μείνει σε επίπεδο εταιρικού σχήματος ή θα αποτελέσει την αφετηρία για εμπορικά προϊόντα με πραγματική αγορά.