Μήνυμα ενότητας επιχείρησε να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε χθες. Η συνολική εικόνα από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει μια συνειδητή προσπάθεια να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και πολιτικής ωριμότητας. Η ομόφωνη έγκριση της Διακήρυξης, των πολιτικών θέσεων και του προγράμματος ήταν μια κίνηση με σαφή συμβολισμό. Πάμε να σας μεταφέρω ό,τι είδα και ό,τι έμαθα.

Η συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη

Με την εκλογή των νέων μελών της κεντρικής επιτροπής έπεσε εχθές η αυλαία του 4ου συνεδρίου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Να σταθώ στις σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον θα είναι ενιαίο κόμμα προκειμένου να μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών εάν κατακτήσει την πρώτη θέση στις ερχόμενες εκλογές. Επίσης, μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών με τους μεν βουλευτές για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες. Πάμε όμως στο παρασκήνιο όπου στο ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ποτέ δεν βαριέσαι. Όσον αφορά τις συμμαχίες για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής πρώτη και καλύτερη ήταν του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη οι οποίοι έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας εδώ και καιρό. Τα γραφεία τους στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο ήταν δίπλα δίπλα, με στενό συνεργάτη του Π. Γερουλάνου να μου απαντάει σε ερώτηση μου για την συμμαχία τους: «Έρχονται να κατεδαφίσουν τον τοίχο των γραφείων, τελικά ήταν αχρείαστος».

Η κίνηση τακτικής στον Νότιο Τομέα

Από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον οργανωτικό μηχανισμό του κόμματος αφού είναι «μανούλα» σε αυτά, προχώρησε σε μια κίνηση «πολιτικής προστασίας» και ενσωμάτωσης των εσωκομματικών τάσεων. Πήρε στην πλάτη του την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Χρηστίδη, οι οποίοι ήθελαν να εκλέξουν ένα μικρό ποσοστό συνέδρων. Με αυτό τον τρόπο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξισορροπεί τις εντάσεις στον Νότιο Τομέα Αθηνών όπου εκεί θα είναι υποψήφιοι και οι δύο που σας προανέφερα. Όπου το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της «συμμαχίας» είναι η γεωγραφική της βάση.

Η αγκαλιά Ανδρουλάκη – Δούκα

Ήταν τόσο καλό το κλίμα ενότητας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου η θερμή δημόσια χειραψία και ο εναγκαλισμός των Νίκο Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα συζητήθηκε από τους πάντες ενώ έπαιξε παντού στα ΜΜΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μία ένδειξη καλής θέλησης υιοθέτησε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Χάρης Δούκας επέλεξε να μην καταθέσει δικό του ψήφισμα, αποδεχόμενος την κοινή διακήρυξη για τη μετεκλογική στρατηγική, η οποία αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, ωφελημένος βγήκε ο Χάρης Δούκας αφού υπήρξε σχετική προσθήκη στη διακήρυξη που επιμελήθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Ο λόγος που άλλαξε ώρα η ομιλία του Δούκα

Η σκηνή όμως που εκτυλίχθηκε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων του Συνεδρίου, ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα, αποτελεί το απόλυτο highlight του τριημέρου, όσον αφορά την ενότητα. Ενώ το επίσημο πρόγραμμα ήθελε τον δήμαρχο Αθηναίων στο βήμα το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00, η ομιλία μετακινήθηκε τελικά στις 14:30. Η αιτία δεν ήταν κάποιο τεχνικό κόλλημα, αλλά ένας διάλογος μεταξύ σοβαρού και αστείου ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον δήμαρχο. Οι δύο τους καθήμενοι στην πρώτη σειρά άνοιξαν συζήτηση με τον Ανδρουλάκη να ρωτάει τον Δούκα για την ώρα της τοποθέτησής του, για να λάβει την απάντηση ότι είναι στις πέντε το απόγευμα. Η αντίδρασή του ήταν αφοπλιστική: «Μίλα νωρίτερα για να σε ακούσω, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξω» – εννοώντας από την κούραση, με συνέπεια η ομιλία να γίνει όπως σας είπα το μεσημέρι και με το γραφείο του δημάρχου Αθηναίων να τρέχει να προλάβει να ανακοινώσει την ώρα στους ανθρώπους που στηρίζουν τον τελευταίο, για να τον ακούσουν.

Γιατί δεν δευτερολόγησε ο Ανδρουλάκης

Παρότι υπήρχε ένας εσωτερικός αρχικός προγραμματισμός κατά τη χθεσινή τρίτη και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ να δευτερολογήσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τελικά αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή μου ο λόγος ήταν ότι είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι σύνεδροι και εντός του Τάε Κβο Ντο η εικόνα δεν θύμιζε σε τίποτα την πρώτη ημέρα, συνεπώς το προεδρικό επιτελείο δεν ήθελε να χαλάσει η ηγετική εικόνα που μεταδόθηκε την Παρασκευή και να χαθεί το μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης.

Πώς κινήθηκε ο Χριστοδουλάκης

Από την άλλη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στις εσωκομματικές διεργασίες του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε στρατηγικά αυτόνομα, αποφεύγοντας να δημιουργήσει πρόβλημα στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να αποτελεί το έτερο ήμισυ ενός «συμπαγούς διδύμου» με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής αποφάσισε να κινηθεί μόνος του αν και υπήρξε «γραμμή» που στηρίχθηκε ανάμεσα στους δύο. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως μία προσπάθεια καταγραφής των δικών του δυνάμεων στο σώμα του Συνεδρίου, διατηρώντας ωστόσο μια «χαλαρή συμμαχία» με το προεδρικό μπλοκ.

Η παρουσία Φαραντούρη και Σακελλαρίδη

Η παρουσία του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και του Νίκου Φαραντούρη στο συνέδριο έδωσαν πολιτικό ενδιαφέρον. Ειδικά για τον δεύτερο, οι θετικές αντιδράσεις και τα σενάρια ένταξης δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ αναζητά διεύρυνση. Αν αυτή η διεύρυνση θα αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα ή θα μείνει σε επίπεδο εντυπώσεων, είναι κάτι που θα φανεί σύντομα. Πάντως δεν ήταν λίγοι που στα πηγαδάκια χαρακτήριζαν γυρολόγο τον ευρωβουλευτή που εξελέγη με το ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, στήριξε φανατικά Στέφανο Κασσελάκη μετά ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πριν λίγους μήνες φλέρταρε πολιτικά με την Μαρία Καρυστιανού.

Ένα ακόμα βήμα για τον Τσίπρα

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία για μια «ισχυρή Αριστερά» επαναφέρει το ζήτημα της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Ουσιαστικά έκανε ένα ακόμη βήμα για την δημιουργία του κόμματος ενώ περισσότερα θα μάθουμε από την συνέντευξη του το βράδυ της Πέμπτης στον ΑΝΤ-1 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου Ενώπιος Ενωπίω.

Πόσοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν στη Λαμία

Μετά από τηλεφωνήματα που έκανα στην Φθιώτιδα, θα προσπαθήσω να αποτιμήσω την εκδήλωση στη Λαμία. Με τοπικά στελέχη όπου μίλησα, η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας, έναν χώρο με χωρητικότητα 250 καθημένων ενώ με την προσθήκη ορθίων, η συνολική προσέλευση εκτιμάται γύρω στα 350 άτομα. Από τα πλάνα που είδα, δημιουργήθηκε η εικόνα μιας επιτυχημένης διοργάνωσης. Το ακροατήριο όπως μου είπε και ο άνθρωπός μου που έκανε face control στο ποιοι έδωσαν το παρών, μου ανέφερε ότι το κοινό δεν περιορίστηκε στους δημότες του νομού, αλλά υπήρξε μετακίνηση στελεχών και υποστηρικτών από όμορους νομούς. Στους απόντες καταγράφηκαν ο πρώην υφυπουργός και υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Βαγγέλης Αποστόλου, η Βασιλική Λάζου υποψήφια βουλευτής του νομού με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε καταταγεί δεύτερη στις προηγούμενες εκλογές, όπως επίσης και ο πρώην βουλευτής της Εύβοιας, Τάσος Πρατσόλης. Θεωρώ όμως ότι ο πρώην πρωθυπουργός έτσι όπως έχει στο μυαλό του τον νέο πολιτικό φορέα, μόνο αίσθημα ανακούφισης ένιωσε από την απουσίας τους παρά ενόχληση.

Η ενόχληση Μητσοτάκη

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, για τα σενάρια εκλογών έχετε διαβάσει αλλά σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ενοχλημένος από φαινόμενα εσωτερικής διαφοροποίησης. Η εντολή για περιορισμό των προσωπικών ατζεντών δείχνει προσπάθεια ελέγχου του μηνύματος. Όμως, όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα, συνήθως σημαίνει ότι οι αποκλίσεις είναι ήδη υπαρκτές και πιθανόν βαθύτερες από όσο φαίνεται δημόσια.

Ξανά μαζί Σαμαράς – Καραμανλής

Το δίδυμα των πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανή αναμένεται να ξαναχτυπήσει σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο. Και αυτό γιατί ο Μεσσήνιος πολιτικός θα παρουσιάσει το βιβλίο του καθηγητή Ιωάννη Μάζη με τον οποίο διατηρεί στενότατες σχέσεις και συναντώνται συχνά συζητώντας τα πολιτικά τεκταινόμενα. Και δεδομένου ότι το βιβλίο του τιτλοφορείται: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης» η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει και στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, ενώ σύμφωνα με άνθρωπο του περιβάλλοντος Σαμαρά- αναμένεται να πετάξει «καρφιά» για την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια και τις υποκλοπές, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του. «Το πυροτέχνημα θα το κρατήσει για την ομιλία του στη βουλή» μου είπε χαρακτηριστικά αφήνοντάς μου να εννοηθεί ότι θα αφορά σε αυτό που είχε αποκαλύψει πρόσφατα από το ίδιο βήμα, δηλαδή ότι και ο ίδιος βρισκόταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Πάντως, η πηγή μου που γνωρίζει την ταξιθεσία μου μετέφερε ότι θα δώσει το παρών και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστα Καραμανλής και σίγουρα τα πηγαδάκια θα βγάλουν ψωμί.

Τι θα κάνει ο Χαρίτσης

Η πηγή μου, που γνωρίζει τα ενδότερα της Νέας Αριστεράς καλύτερα από τον καθένα, σε επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν ξεκάθαρη. Tο κλίμα μπορεί να δείχνει μια προσωρινή «ανακωχή» και να μην έχουμε παραιτήσεις, όμως η μεγάλη έξοδος φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου. Όπως μου μετέφερε ο συνομιλητής μου το «μαγαζί» κινδυνεύει να μείνει ένα αδειανό πουκάμισο, λέγοντας μου ότι όλοι αναζητούν την επόμενη πολιτική τους στέγη. Όλοι εκτός από την τριάδα Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Θοδωρής Δρίτσας. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια αφορά τον ίδιο τον Αλέξη Χαρίτση. Για τον πρώην πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, φαίνεται πως υπάρχει ο μονόδρομος που ακούει στο όνομα Λεωφόρος Αμαλίας ή αλλιώς όπως μου είπε αφοπλιστικά ο άνθρωπος μου, η επιστροφή στο σπίτι του. Μπορεί η σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι πολύ καλή και να συνομιλούν, αλλά μου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα θελκτικό κόμμα για τον Μεσσήνιο πολιτικό. Στην ερώτηση μου αν είναι θελκτικό ως κόμμα εξουσίας μου απάντησε, όχι. Ιδεολογικά.

Ο προβληματισμός Φάμελλου

Στο ΣΥΡΙΖΑ, οι προβληματισμοί είναι έντονοι. Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε το ζήτημα της χαμηλής απήχησης, ενώ η ανάγκη για πιο στοχευμένη επικοινωνία φαίνεται να απασχολεί έντονα τα στελέχη. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το περιεχόμενο των θέσεων, αλλά η αδυναμία τους να φτάσουν αποτελεσματικά στην κοινωνία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες στο Άγιο Όρος

Θα σας πάω τώρα στην επίσκεψη του Παύλου Ντε Γκρες στο Άγιο Όρος που δείχνει ότι, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχουν και συμβολικές κινήσεις με ιστορικό βάθος που συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον και να διαμορφώνουν εντυπώσεις. Εκεί με ιδιαίτερη λαμπρότητα εόρτασε η Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους την Ε’ Κυριακή Νηστειών. Το πρωί της Κυριακής, μετά τον όρθρο, τελέσθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Αγκύρας Γρηγορίου, Πρωτοσυγκελλεύοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και συλλειτουργούντων του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Γέροντος Αλεξίου, του Καθηγουμένου της Μονής Παντοκράτορος, Γέροντος Γαβριήλ, και πλειάδος ιερομονάχων και ιερέων. Στη θεία μυσταγωγία παρέστησαν ο Παύλος ντε Γκρες, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο μέγας ευεργέτης και Άρχων Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθανάσιος Μαρτίνος, πρέσβεις και πλήθος πιστών. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ακολούθησε εορταστική τράπεζα και κέρασμα στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής. Ο Παύλος Ντε Γκρες έμαθα πήγε και σε άλλες μονές και έτυχε θερμής υποδοχής.

Η νέα εταιρεία από τις οικογένειες Βασιλάκη – Σμπώκου

Μια νέα εταιρεία με πληροφορούν ότι έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο σχήμα της ξενοδοχειακής εταιρείας PHAEA συμφερόντων των οικογενειών Βασιλάκη – Σμπώκου, επιβεβαιώνοντας ότι ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το οργανωτικό του αποτύπωμα στην Κρήτη και ειδικότερα στον τομέα της φιλοξενίας. Η νεοσύστατη PHAEA Management Α.Ε., με έδρα την Άνω Χερσόνησο Ηρακλείου, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, έχει ως αντικείμενο τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος. Το σύνολο της εταιρείας μοιράζεται ισόποσα σε εταιρείες συμμετοχών τις Phaedra’s Home Holding και Ariadne’s Thread Holding με ποσοστό συμμετοχής 47,92% η καθεμία. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα των δύο γνωστών επιχειρηματικών οικογενειών με μικρές συμμετοχές της τάξης του 1,04% για την καθεμία. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η νέα εταιρεία αποτελεί ειδικό εταιρικό όχημα διαχείρισης ξενοδοχείων. Ως προς τα διοικητικά πεπραγμένα, στη θέση της προέδρου τοποθετείται η Κωνστάντζα Σμπώκου, ενώ καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Αγάπη Σμπώκου. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Ευτύχης και Γιώργος Βασιλάκης, η Γλυκερία Τσέρνου και ο Χαράλαμπος Φωσκολάκης που επί σειρά ετών συνεργάζεται σε υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης με την οικογένεια Σμπώκου στα ξενοδοχεία της. Θυμίζω εδώ ότι η PHAEA έλαβε πρόσφατα έγκριση για την ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος με δαπάνη 121 εκατομμύρια ευρώ στη Νότια Κρήτη.

Συνεχίζονται οι εφορμήσεις Προκοπίου στα Στενά του Ορμούζ

Η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών εξακολουθεί να κρατά αποστάσεις από τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της εκρηκτικής αβεβαιότητας στην περιοχή. Ωστόσο, ο Γιώργος Προκοπίου δείχνει ότι δεν συμμερίζεται την ίδια επιφυλακτικότητα. Η Dynacom Tankers Management συνεχίζει τις διελεύσεις σε μία από τις πιο νευραλγικές και επικίνδυνες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, στέλνοντας ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο μέσα από την κρίσιμη ζώνη τις τελευταίες ώρες. Το Marathi, ένα τάνκερ μήκους περίπου 274 μέτρων, φορτωμένο με περίπου 1 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου, εμφανίστηκε τις κοντά στο ινδικό πετρελαϊκό λιμάνι της Sikka, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι είχε προηγουμένως διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ. Και αυτό σε μια περίοδο όπου η εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένει σχεδόν παραλυμένη, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα κατά του Ιράν.

Ο Mailo’s πάει Καναδά

Την έξοδό της στον Καναδά μαθαίνω ότι ετοιμάζει η αλυσίδα ζυμαρικών Mailo’s, ιδρυτής της οποίας είναι ο Νίκος Μουτσουρούφης, ενώ ποσοστό έχει αποκτήσει και ο Βλάσσης Γεωργάτος, ιδιοκτήτης της Γρηγόρης. Η αλυσίδα που πλέον αριθμεί 50 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, ετοιμάζει το νέο της βήμα. Μάλιστα, πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή ο Νίκος Αϊδίνης, με θητεία σε υψηλόβαθμα πόστα εταιρειών όπως η Notos και η Lamda.

Από τα κοσμήματα στο real estate ο Ηλίας Μακρόπουλος Λαλαούνης

Το όνομα Λαλαούνη παραμένει από τα πιο βαριά στο χώρο των πολύτιμων αντικειμένων, άρρηκτα συνδεδεμένο με την τέχνη του κοσμήματος και την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο εμβληματικός Ηλίας Λαλαούνης. Την οικογενειακή παράδοση μεταλαμπαδεύει τα τελευταία χρόνια και το Μουσείο Λαλαούνη, το οποίο κρατούν ζωντανό οι απόγονοί του και δημιούργησαν οι κόρες του. Παρόλ’ αυτά η νέα γενιά της οικογένειας φαίνεται να αναζητά πλέον και διαφορετικά πεδία δραστηριοποίησης. Κι αυτό γιατί ο Ηλίας Μακρόπουλος Λαλαούνης, εγγονός του γνωστού χρυσοχόου, προχώρησε πρόσφατα στη δική του επιχειρηματική κίνηση, αυτή τη φορά όχι στον χώρο της υψηλής κοσμηματοποιίας αλλά στην αγορά ακινήτων. Η νέα εταιρεία που ίδρυσε φέρει την επωνυμία Κυκλαδικές Οικογενειακές Διακοπές και ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Το αντικείμενό της παραπέμπει σε δραστηριότητες που συνδέονται με την αξιοποίηση ακινήτων, είτε μέσω αγοραπωλησιών είτε μέσω μισθώσεων, αλλά και με τη διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Οι κινήσεις της Nestle και ο «πόλεμος» Κορπή – Βίκου στα ράφια

Με έντονα επιθετική εμπορική πολιτική κινείται αυτή την περίοδο η Nestle στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, προκειμένου να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην «πίτα» και να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος για το Κορπή. Κι αυτό γιατί πριν από περίπου δύο χρόνια το εμφιαλωμένο νερό είχε σταματήσει να εμφιαλώνεται λόγω των προβλημάτων στην πηγή υδροληψίας στο Μοναστηράκι Πρέβεζας. Πλέον, το Κορπή «χτυπάει» σε τιμή το Βίκο, που είναι το φθηνότερο νερό της αγοράς με 1,77 ευρώ η εξάδα και το Κορπή με 1,78 ευρώ η εξάδα νερών του 1,5 λίτρου. Την ίδια ώρα, στο διεθνές περιβάλλον η Nestle προχωράει τις διαδικασίες πώλησης των νερών της San Pellegrino και Perrier καθώς ήδη έχει δεχτεί προσφορές από funds διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίου βεληνεκούς όπως τα CD&R, KKR και PAI, με σκοπό την πώληση του 50% των μετοχών, με την αποτίμηση να ανέρχεται κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα «κόκκινα» ξενοδοχειακά δάνεια της Alpha Bank

Πολύ πρόσφατα η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, SWOT, υπέγραψε συμφωνία με την Alpha Bank. Το προφανές είναι ότι η συνεργασία αυτή φέρνει τη σύμπραξη με σκοπό η SWOT να κάνει μελέτες για ξενοδοχειακές εταιρείες που θέλουν να πάρουν δάνειο για να αναπτύξουν νέες μονάδες. Το άλλο σκέλος όμως είναι το πιο ενδιαφέρον και αυτό που δεν ακούστηκε στην αγορά, όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση. Γιατί η Alpha Bank έχει αρκετά ξενοδοχεία στην ομπρέλα της , τα οποία προέρχονται από «κόκκινα» δάνεια και σκοπός είναι μεταξύ άλλων να μπορέσει να τα πουλήσει σε επενδυτές και όχι να τα κρατήσει η ίδια. Επομένως η συγκεκριμένη συμφωνία θα της δώσει αυτή την δυνατότητα. Σας θυμίζω άλλωστε ότι η SWOT έχει πάρε-δώσε με μερικές από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, κάποια από τα οποία διαχειρίζεται.