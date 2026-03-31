BEAST

Ο Μακρόν στην Αθήνα

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με μια σημαντική είδηση που αφορά την έλευση ενός σημαντικού πολιτικού προσώπου από την Ευρώπη στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί τον φίλο και σύμμαχο Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Γάλλος Πρόεδρος θα έρθει στην Ελλάδα στις 24 Απριλίου, μια επίσκεψη που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, αλλά και το πώς τοποθετείται η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη σε επίπεδο συμμαχιών.

Η νέα συμφωνία

Ουσιαστικά θα έχουμε ανανέωση της συμφωνίας που υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα προσδοκά στη στήριξη της Γαλλίας και αυτό που έμαθα είναι ότι θα ενδυναμωθεί περαιτέρω η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας στο αμυντικό πεδίο. Η νέα συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, ενώ θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνσή της όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία.

Ποιες εκλογές;

Και από την σημαντική είδηση για την έλευση του Μακρόν στην Αθήνα, θα επιμείνω και σήμερα στα σενάρια των πρόωρων εκλογών διότι ρώτησα τις πηγές μου στο Μέγαρο Μαξίμου για το εάν θα στηθούν ή όχι κάλπες αρχές του καλοκαιριού. «Ποιες εκλογές;» μου είπε πρόσωπο που συνομιλεί τακτικά με τον πρωθυπουργό . Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με τη σειρά του, διέψευσε, όπως αναμενόταν, τα σενάρια των εκλογών. Αυτά όμως υπάρχουν διότι συντηρούνται από αρκετούς υπουργούς αλλά και μεγάλο αριθμό βουλευτών. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο όμως δεν γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές και αυτό που θέλουν είναι να σταματήσει και η σχετική συζήτηση.

Αδιαφορία για Σαμαρά

Πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου αδιαφόρησαν για την χθεσινοβραδινή σύναξη στο Πολεμικό Μουσείο για την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Γιάννη Μάζη, όπου μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Μεσσήνιος έκανε μια ακόμη πολιτική παρέμβαση με πολλές αιχμές για την κυβέρνηση, ενώ για την ομιλία του έγινε μεγάλη κινητοποίηση από πολιτικούς του φίλους και πρώην στελέχη της ΝΔ που επί των ημερών του είχαν θέσεις στο κομματικό οργανόγραμμα. Όπως μου είπαν από τα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, «δεν ασχολούμαστε με τις κινήσεις του Σαμαρά. Ας κάνει ότι νομίζει, αλλά φαίνεται πως δυναμική δεν έχει».

Το σκέφτεται

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά τον σύντομο χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Μάζη στο γνωστό του «στέκι» στο Πολεμικό Μουσείο δεν εξαπέλυσε τις λεκτικές τορπίλες στις οποίες μας είχε συνηθίσει σε άλλες τοποθετήσεις του το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο μαθαίνω ότι ο Μεσσήνιος το σκέφτεται ακόμα αν θα τοποθετηθεί την Παρασκευή αν γίνει τελικά η προ ημερησίας στη Βουλή με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι θα καταθέσει μήνυση για τις παρακολουθήσεις.

Η μάχη για το Κράτος Δικαίου

Ακονίζουν τα ξίφη τους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυρίως για την επικείμενη μάχη στη Βουλή την προσεχή Παρασκευή, όπου θα γίνει η κοινοβουλευτική συζήτηση που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει και θα πει πολλά όπως μαθαίνω, ενώ θα απαντήσει και σε όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα περί της κρίσης των θεσμών επί των ημερών του. Θα είναι η πρώτη κοινοβουλευτική αναμέτρηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο του κόμματος με τον Κυρ. Μητσοτάκη και στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν μεγάλο βάρος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η παρεξήγηση Πλεύρη – Δούκα

Ένα χαλασμένο τηλέφωνο ήταν ικανό να δημιουργήσει άλλη μια παρεξήγηση ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Χάρη Δούκα. Ο πρώτος βγήκε στα ερτζιανά δηλώνοντας με νόημα ότι «ψάχνει τον Δούκα εδώ και 40 μέρες» για θέματα του Ελαιώνα και εκείνος δεν σηκώνει το τηλέφωνο – με τον δεύτερο να του απαντά «το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοιχτό, μήπως παίρνει άλλον;». Θα σας ενημερώσω για το παρασκήνιο και για την παρεξήγηση που τελικά λύθηκε μετά από επικοινωνία που είχαν χθες οι δύο τους. Δεν γνωρίζω αν ο Πλεύρης τον έψαχνε σαράντα ημέρες, αλλά ο Δούκας δεν ενημερώθηκε ποτέ για το αν έγινε τηλεφώνημα από πλευράς του γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης. Έμαθα ότι ο δήμαρχος της Αθήνας τον κάλεσε χθες τηλεφωνικά στο δημαρχείο και είχαν ολιγόλεπτη συζήτηση για τα θέματα που τρέχουν στην Αθήνα.

Ενισχυμένος Ανδρουλάκης και Διαμαντοπούλου

Και αφού αναφέρθηκα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να σημειώσω ότι σύμφωνα με τις πράσινες πηγές μου, επικράτησε η πλευρά του Ν. Ανδρουλάκη, όπως ήταν αναμενόμενο. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην καλπάζει στις δημοσκοπήσεις και να επικρίνεται ο αρχηγός του, αλλά έχει μια μοναδική ικανότητα, όταν υπάρχουν εκλογές, να επικρατεί, καθώς, όπως μου είπε ένα παλαιό και έμπειρο στέλεχος του μηχανισμού, «είναι μανούλα στους μηχανισμούς». Πέρα όμως από την αναμενόμενη επικράτηση του Ν. Ανδρουλάκη, αξιοσημείωτη είναι η ενδυνάμωση στο κομματικό σύστημα της Άννας Διαμαντοπούλου με ότι αυτό σημαίνει για τα μελλούμενα.

Το παπανδρεϊκό μπλοκ στον Χριστοδουλάκη και η Κασιμάτη στη Β’ Πειραιά

Τελικά αυτό που έμεινε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψα και παραπάνω, είναι η ξεκάθαρη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στα όργανα του κόμματος. Τι σημαίνει αυτό; Κανείς δεν θα μπορεί να τον αμφισβητήσει γιατί και σταθερά δεύτερος είναι και όποιος δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα, θα διαγραφεί. Και κανείς δεν πρόκειται να γίνει Ιφιγένεια και να ξεχαστεί από τους ίδιους του, τους συντρόφους. Όσον αφορά τα επί μέρους με ενημέρωσαν ότι το παπανδρεϊκό μπλοκ έχει μετακινηθεί στον Μανώλη Χριστοδουλάκη όπως με ενημέρωσε άνθρωπος που γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της Χαριλάου Τρικούπη. Και κάτι τελευταίο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει συνομιλεί τακτικά με την Νίνα Κασιμάτη την οποία όπως γνωρίζετε θα είναι υποψήφια στη Β’ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ αν δεν υπάρξει τελευταία στιγμή κάποια έκπληξη.

Καλύτερες από ποτέ

Οι σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Βαγγέλη Βενιζέλου είναι καλύτερες από ποτέ απ’ ό,τι μαθαίνω και απ’ ό,τι ακούω. Και το λέω απ’ ό,τι ακούω γιατί κανείς η σχεδόν κανείς δεν στάθηκε στην ομιλία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο 4ο συνέδριο. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος που είναι φειδωλός στο να μοιράζει μπράβο και συγχαρητήρια, το έκανε στην αρχή της ομιλίας του το Σάββατο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπητέ πρόεδρε, Νίκο Ανδρουλάκη, σε συγχαίρω για την χθεσινή, στιβαρή ομιλία σου». Για όσους γνωρίζουν πολιτικά τον πολιτικό Βαγγέλη Βενιζέλο, αυτό λέει πολλά. Ως γνωστόν δεν χαρίζει κάστανα και θεωρεί τον εαυτό του το βαρύ πυροβολικό της σκέψης στον χώρο. Για να είμαι πιο σαφής οι σχέσεις τους μου θυμίζουν «ταξίδι του μέλιτος».

Με ποιους και πώς θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

Πάντως αυτό που έμεινε από το τριήμερο του ΠΑΣΟΚ είναι και η απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ. Ο Παύλος Μαρινάκης μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να αποδομήσει τους πανηγυρισμούς που επιχείρησε η Χαριλάου Τρικούπη. Πρώτα απ’ όλα αναρωτήθηκε σε τι απάντησε το ΠΑΣΟΚ δεδομένου ότι πρόσκληση για συνεργασία δεν έχει σταλεί. Δεύτερον σημείωσε ότι νικητής του Συνεδρίου δεν ήταν τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους περισσότερους συνέδρους που είχε, αλλά ο Χάρης Δούκας που πέρασε τη θέση του περί μη συνεργασίας με την ΝΔ. Τρίτον, αξιοποίησε την πάσα που έδωσε το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι η στάση του επιβεβαιώνει την ανάγκη να έχει η χώρα ισχυρή κυβέρνηση. Και στο τέλος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ «να μην ντρέπεται» και να πει «με ποιους και πώς θα κυβερνήσει» γιατί αν αποκλείει την ΝΔ, η οποία ξεκάθαρα ζητάει την αυτοδυναμία, του μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε του μορφή, ο Αλέξης Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου ή η άκρα δεξιά. Με αυτή την τελευταία, αξίζει να τονίσουμε, ότι απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας ο Παύλος Μαρινάκης.

Ψηλά στην ψηφοφορία

Και να μείνω λίγο στα της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, όπου εκτός από την πρωτιά της Διαμαντοπούλου έχει ενδιαφέρον ποια πρόσωπα πλασαρίστηκαν σε πολύ καλές θέσεις και πήγαν πολύ καλά στην σταυροδοσία. Κυρίως αφορά πρόσωπα που έχουν πολύ συχνή παρουσία στα ΜΜΕ. Ενδεικτικά αναφέρω τον Κώστα Τσουκαλά, τον Θανάση Γκλαβίνα, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, τον Χρήστο Κακλαμάνη.

Θα καταλήξει στα πράσινα ο Φαραντούρης

Η παρουσία του Νίκου Φαραντούρη στο τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους μυημένους. Κάθε άλλο θα έλεγα μάλιστα, αφού και η στήλη σας είχε ενημερώσει ότι θα καταλήξει να φοράει τα πράσινα, όπως σας είχε ενημερώσει πρώτη ότι είναι κομμένος από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού.

Εκτός ο Πρωτόπαπας

Δεν πήγε καλά η ομάδα του Χάρη Δούκα στην εκλογή των συνέδρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εξελέγη το μέλος της ΚΕ και στενός συνεργάτης του δήμαρχου Αθηναίων, Χρήστος Πρωτόπαπας. Την ίδια τύχη είχαν και άλλοι στενοί υποστηριχτές του. Η πρώτη δεκαπεντάδα εδώ.

Η ώρα του Τσίπρα

Και να πάω τώρα στον Αλέξη Τσίπρα την συνέντευξη του οποίου πολλοί αναμένουν, αργά το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης. Ο πρώην πρωθυπουργός μαθαίνω θα πει πολλά και ενδιαφέροντα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1. Δεν μένω μόνο ότι θα πει ενδιαφέροντα πράγματα, καθώς ρώτησα ανθρώπους που ξέρουν τι θα γίνει. Και τι μου είπαν; Ό,τι θα υπάρξει ένα πιο σαφές στίγμα για το πότε θα δούμε το νέο κόμμα του και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πάντως, επειδή πολλά ακούγονται για ημερομηνίες, δεν θα πει, ενώ μην περιμένετε να ακούσετε και όνομα. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Απλά επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματος.

H νέα σελίδα Tinos Beach από την εποχή Μαρτίνου στην Attica

Το 2022 η Attica Group, που έχει τα πλοία Blue Star Ferries, εξαγόραζε από τον Θανάση Μαρτίνο, το πεπαλαιωμένο ξενοδοχείο Tinos Beach στα Κιόνια της Τήνου, για 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ξενοδοχείο που πλέον ανήκε στο χθες, ως προς τον σχεδιασμό και τις υποδομές του, ανακαινίστηκε. Και πλέον θα ανοίξει μέσα στον Μάιο, όπως ανέφερε σε παρουσίαση που έκανε χθες ο όμιλος, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου, Πάνου Δικαίου, αλλά και του δημάρχου Τήνου, Παναγιώτη Κροντηρά. Υπολογίζεται μάλιστα ότι οι συνολικές επενδύσεις που κάνει η Attica στα ξενοδοχεία, ανοίγοντας και έναν νέο πυλώνα δραστηριότητας εκτός από την ακτοπλοΐα, υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με τοποθετήσεις εκτός από την Τήνο και στη Νάξο, με δύο ξενοδοχεία εκεί.

Εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες

Κινητικότητα παρατηρείται αυτή την περίοδο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Όπως μαθαίνω τα βέλη του για την εξαγορά τηλεπικοινωνιακού παρόχου με τηλεοπτικό περιεχόμενο έριξε μεγάλος παίκτης του χώρου των media και του επιχειρείν, με επενδυτικό βραχίονα τον τομέα της ναυτιλίας. Την ίδια ώρα όπως μου είπαν έτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος μελετά την πώληση του δικτύου οπτικών ινών που έχει στη διάθεση του. Τους προσεχείς μήνες αναμένονται εξελίξεις αφού κάποιοι πρέπει να αποεπενδύσουν ενώ έρχονται και τα Data Centers. Ήδη η COSMOTE TELEKOM, λανσάρει νέες υποδομές Data Center για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων GPU as a Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα τεχνολογική υποδομή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων cloud & AI υπηρεσιών.

Το νέο «Skyline» και ο ρόλος της Πειραιώς

Το Project Skyline αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στα ακίνητα τα προηγούμενα χρόνια. Με 573 ακίνητα και αξία κτήσης 438 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό ενεπλάκησαν η Alpha Bank, η Dimand, η Premiaκαι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ακούω ότι στην αγορά υπάρχει κινητικότητα για αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και από πλευράς της Πειραιώς. Που εάν υλοποιηθεί θα πρόκειται για συμφωνία αντίστοιχου μεγέθους και σημασίας με το Skyline. Οι μεγάλες εταιρείες ακινήτων αναμένουν τη στιγμή που θα κινηθούν οι διαδικασίες για να πάρουν μέρος από την πίτα. Και όπως πληροφορούμαι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς τα πράγματα βρίσκονται ήδη σε φάση διαπραγμάτευσης.

Το 2027 η εκκαθάριση του Τσάνταλη, απομακρύνεται ο Αντετοκούνμπο

Αργεί ακόμα όπως ακούω η υπόθεση εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων του πτωχευμένου Τσάνταλη. Η ιστορική οινοποιία που έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, βρίσκεται σε διαδικασία εκποίησης των κτημάτων, των κτιρίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι και η εμπορική της ονομασία. Δεδομένου ότι η υπόθεση αναμένεται να αργήσει αρκετά ακόμα, το γεγονός αυτό αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον να αποκτήσει τμήματα της εταιρείας και να την ξαναφέρει στην επιφάνεια. Έτσι, ακόμα και η περίπτωση του ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία με μετόχους τον Γεωργιάδη της Premia, τον Αντετοκούνμπο και εσχάτως τον Εμμανουήλ Καραλή, η οποία αρχικά είχε ενδιαφερθεί, φαίνεται ότι πλέον απομακρύνεται.

Μετακόμιση ετοιμάζει ο Κωτσόβολος

Πληροφορίες μου λένε ότι το κατάστημα που έχει ο Κωτσόβολος στην οδό Κοραή, κάτω από το κτίριο της Alpha Bank, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Προκειμένου η τράπεζα να το αξιοποιήσει για τις ανάγκες της. Ταυτόχρονα, απέναντι ακριβώς, υπάρχει αναξιοποίητο κτίριο του ΕΦΚΑ, στο οποίο πρόκειται να γίνει διαγωνισμός. Το συγκεκριμένο ακίνητο «καλοβλέπει» ο Κωτσόβολος προκειμένου να μετακομίσει και να μην απομακρυνθεί από το σημείο που βρίσκεται έως και σήμερα.

Έρχονται απαλλοτριώσεις για τα αυθαίρετα στο ρέμα Πικροδάφνης

Το ρέμα Πικροδάφνης θεωρείται και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που πλημμυρίζουν τα Νότια Προάστια. Καθώς έπρεπε από χρόνια πριν αν έχουν γίνει εργασίες διευθέτησης. Ωστόσο βασικό εμπόδιο αποτελούν και τα δεκάδες αυθαίρετα που βρίσκονται κατά μήκος του ρέματος που ξεκινάει από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και καταλήγει στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκβάλλοντας στη θάλασσα. Με πληροφορούν ωστόσο ότι το θέμα προχωράει και ότι ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει βάλει μπρος διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών προκειμένου να απελευθερωθεί η κοίτη του ποταμού και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Κάτι που απαιτεί χρόνο και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις εκτιμώ ότι θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων. Φαίνεται όμως ότι η αρχή έχει γίνει.