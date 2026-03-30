Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη τριάδα φέρεται να καταλαμβάνουν οι Άννα Διαμαντοπούλου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας.

Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως εκλέγονται οι Κώστας Τσουκαλάς, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Λευτέρης Καρχιμάκης, Σταύρος Τζεδάκης και Χρήστος Κακλαμάνης, όλοι από το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όσον αφορά εκείνους που στήριξε η πλευρά του Χάρη Δούκα, με βάση τις πληροφορίες εκλέγονται οι Χρήστος Πρωτόπαπας, Ρωξάνη Μπέη, Λάζαρος Καραούλης και Κώστας Πανδής.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο Συνεδρίων. Είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής. Χαράσσει και συνθέτει τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις του φορέα σε όλα τα πεδία έκφρασής του. Εκλέγεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγει Γραμματέα, Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και εκείνα τα όργανα που καταστατικά προβλέπονται.