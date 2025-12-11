Η McDonald’s Ολλανδίας απέσυρε μια διαφήμιση των Χριστουγέννων που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετά από έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Η διαφήμιση διάρκειας 45 δευτερολέπτων δημοσιεύθηκε στο κανάλι της McDonald’s Ολλανδίας στο YouTube στις 6 Δεκεμβρίου και οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασαν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με έναν σχολιαστή να την αποκαλεί «την πιο απαίσια διαφήμιση που έχω δει φέτος».

Στις 9 Δεκεμβρίου, η McDonald’s Ολλανδίας αφαίρεσε το βίντεο, προσθέτοντας σε δήλωση προς το BBC News ότι η στιγμή αυτή αποτέλεσε «ένα σημαντικό μάθημα», καθώς η εταιρεία διερεύνησε «την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε για τη McDonald’s Ολλανδίας από την ολλανδική εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop.

Οι διαφημίσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των μεγάλων εμπορικών σημάτων, όπως η Coca-Cola, ιδιαίτερα για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η διαφήμιση της McDonald’s Ολλανδίας απεικόνιζε πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και προτείνοντας ότι θα ήταν καλύτερα να αλλάξουν τον χρόνο παρέα με τον γίγαντα των fast food.

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Μετά την κυκλοφορία της, οι θεατές επέκριναν τους παράξενους χαρακτήρες του βίντεο και τον μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων κλιπ, χαρακτηρίζοντάς τη «ανατριχιαστική» και «άσχημα μονταρισμένη», αναφέρει το βρετανικό BBC.

If they were going for creepy, depressing, deeply unfunny, clumsily shot, poorly edited, and inauthentic — nailed it! https://t.co/qH7drYVTJ3 — Richard Roeper (@RichardERoeper) December 8, 2025

Το βίντεο προκάλεσε επίσης ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο, με ένα σχόλιο στο Instagram να σημειώνει: «Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα για τις κάμερες… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής. Και είναι χάλια».

«Χιλιάδες λήψεις»

Αφού το βίντεο έγινε ιδιωτικό στο κανάλι YouTube της McDonald’s Netherlands, η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Melanie Bridge, υπερασπίστηκε τη διαφήμιση.

Όπως αναφέρεται στο Futurism, είπε ότι η διαδικασία παραγωγής διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις – τις οποίες στη συνέχεια επεξεργάστηκε όπως θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας».

«Δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Ήταν μια ταινία».

Σε δήλωση προς το BBC News, η McDonald’s Netherlands ανέφερε ότι το βίντεο είχε ως στόχο να «αντικατοπτρίσει τις αγχωτικές στιγμές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των διακοπών», αλλά αποφάσισε να αποσύρει τη διαφήμιση.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα καθώς διερευνούμε την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.