Ελλάδα και Δανία ήταν οι κερδισμένες της αγωνιστικής στο Champions League, χάρη στις νίκες του Ολυμπιακού και της Κοπεγχάγης.

H ομάδα του Μεντιλίμπαρ σημείωσε το απόγευμα της Τρίτης την πρώτη του επιτυχία στη διοργάνωση, στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Έτσι, η Ελλάδα πρόσθεσε πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, κάτι που έκανε αργότερα και η Δανία με τη νίκη της Κοπεγχάγης επί της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία.

Η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου πρόσφερε 500 βαθμούς στη χώρα της, ανεβάζοντάς τη στους 38.481 και μειώνοντας κι άλλο τη διαφορά από τη 13η Νορβηγία.



Οι Νορβηγοί πήραν 250 βαθμούς χάρη στην ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ στην έδρα της Ντόρτμουντ, βαθμοί που ουσιαστικά τους επιτρέπουν να παραμείνουν στη 13η θέση της κατάταξης.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA: