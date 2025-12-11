Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις (ΛΤ) Σταυρούπολης Ξάνθης πήραν την πρωτοβουλία να φέρουν τη φύση πιο κοντά στη σχολική τους κοινότητα, φυτεύοντας τον δικό τους οπωρώνα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS) και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2030.

Οι μαθητές, σε ρόλο νεαρών πρεσβευτών (junior ambassadors), εργάστηκαν χέρι χέρι με τους εκπαιδευτικούς (senior ambassadors) για να δημιουργήσουν έναν χώρο πρασίνου με οπωροφόρα δέντρα δίπλα στη σχολική μονάδα. Η συμμετοχή τους δεν περιορίστηκε μόνο στη φύτευση, καθώς με τη δράση τους, έστειλαν το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, δείχνοντας έμπρακτα πως η προσωπική πρωτοβουλία μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο αντιδήμαρχος Σταυρούπολης του δήμου Ξάνθης Μάριος Τσορμπατζίδης συμμετείχε ενεργά στη φύτευση, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Έρη Μορέλα από το Europe Direct Eastern Macedonian and Thrace και ο δασάρχης Σταυρούπολης Αναστάσιος Τσιτλακίδης. Η δράση υποστηρίχθηκε επίσης από τον Ανέστη Αποκατανίδη και την επιχείρηση Agrologio, που πρόσφερε όλα τα δέντρα που φυτεύτηκαν.

«Η συμμετοχή των μαθητών μας σε τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι μόνο εκπαιδευτική», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του σχολείου Χρυσή Καλπακίδου, σημειώνοντας πως «είναι και μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την αξία της συλλογικής δράσης και την επίδραση που μπορεί να έχει η κάθε μικρή πράξη στον πλανήτη μας».

Η συγκεκριμένη δράση μαθητών και εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική αναβάθμιση του σχολικού χώρου. Αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθημερινή, συλλογική υπόθεση. Κάθε δέντρο που φυτεύεται, κάθε δράση που προωθεί τη βιωσιμότητα, στέλνει μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους πως η ατομική ευθύνη συνδέεται άμεσα με τη φροντίδα του πλανήτη μας. Η συμμετοχή μαθητών σε τέτοιες δράσεις δημιουργεί συνείδηση για την κλιματική αλλαγή και ενθαρρύνει τη δράση σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, δείχνοντας ότι η αλλαγή ξεκινά από τα δικά μας χέρια.

Η πρωτοβουλία του Γυμνασίου ΛΤ Σταυρούπολης Ξάνθης αποτελεί παράδειγμα για άλλες σχολικές κοινότητες, δείχνοντας ότι η συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων μπορεί να μετατρέψει ιδέες σε πράξεις με απτό αποτέλεσμα. Η φύτευση του οπωρώνα αποτελεί ένα κάλεσμα σε όλους να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.