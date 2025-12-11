Tέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, αφού ηττήθηκε εντός έδρας 79-89 από τη Βαλένθια. Μέχρι εκείνο το ματς μετρούσε επτά συνεχόμενες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, τέσσερις εξ αυτών στη EuroLeague. Πλέον έχει ρεκόρ 9-5, συγκατοικώντας με άλλες τέσσερις ομάδες στη δεύτερη θέση. Στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ωστόσο, ο Ρογκαβόπουλος έκλεψε τις εντυπώσεις με 40 πόντους και 12 τρίποντα, επιβεβαιώνοντας πως το βάθος του ρόστερ παραμένει ισχυρό. Μετά από 14 ματς, οι «Πράσινοι» εμφανίζουν την 3η καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση, αλλά την 9η άμυνα, δείχνοντας αδυναμίες στο pick-and-roll. Σημαντικές οι απουσίες, εκτός οι Ρισόν Χολμς και Τσέντι Οσμάν.

Διανύει μια περίοδο αναστάτωσης, κυρίως μετά την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα από τον πάγκο της ομάδας. Από τότε έχει καταγράψει μία νίκη και μία ήττα στη EuroLeague: επικράτησε άνετα της Μακάμπι στο Βελιγράδι (102-88), αλλά λύγισε μακριά από το σπίτι της απέναντι στη φορμαρισμένη Μπασκόνια (88-78). Το ρεκόρ της βρίσκεται πλέον στο 7-7, γεγονός που την τοποθετεί στη 11η θέση, σε τριπλή ισοβαθμία. Στο ιταλικό πρωτάθλημα δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Τρέντο, όμως πήρε τη νίκη με 94-90 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Μιλάνο διαθέτει την 7η καλύτερη επίθεση και τη 12η άμυνα της EuroLeague, Εκτός οι Μάνιον, Φλακαντόρι και Σέστινα. Επιστρέφει ο Μάρκο Γκούντουριτς.